За день до отпуска: часть клубов КХЛ завершает сезон

В последний игровой день регулярного чемпионата КХЛ основная интрига развернулась вокруг распределения последних двух путевок в плей-офф от Западной конференции. За седьмое и восьмое места борьбу ведут ХК «Сочи», подольский «Витязь» и рижское «Динамо». Один из этих клубов присоединится к восьмерке неудачников, для которых сезон уже завершен. Сегодня в этом списке новосибирская «Сибирь», нижнекамский «Нефтехимик», пекинский «Куньлунь Ред Стар», хабаровский «Амур», владивостокский «Адмирал», череповецкая «Северсталь», минское «Динамо» и братиславский «Слован».

«Сочи» встретится дома с аутсайдером лиги «Слованом». Подопечные Сергея Зубова могут не только обеспечить себе участие в Кубке Гагарина, но и потеснить с шестого места московский «Спартак», избежав встречи в первом раунде с двумя сильнейшими клубами лиги ЦСКА и СКА. «Витязь» примет на своем льду победителя Восточной конференции екатеринбургский «Автомобилист».

ЦСКА–«Динамо» (Рига)

А рижское «Динамо» сыграет на выезде с новоиспеченным обладателем Кубка Континента (приз лучшей команде регулярного чемпионата) — московским ЦСКА. Идущий девятым латвийский клуб должен не только побеждать армейцев, но и надеяться на осечку одного из двух конкурентов.

— Мы провели хороший регулярный чемпионат, но из-за нескольких обидно проигранных матчей сейчас находимся вне зоны плей-офф, — поделился с «Известиями» нападающий рижан Линус Виделль. — К сожалению, сейчас всё зависит не только от нас, но и от наших конкурентов. Но мы сейчас об этом не думаем. Нужно побеждать и надеяться на удачу.

При этом ЦСКА не намерен играть спустя рукава против «Динамо», несмотря на то что эта встреча уже не будет иметь для красно-синих турнирного значения. Во вторник они на своем льду начнут выступление в плей-офф и примут в стартовом матче первого раунда одного из трех соискателей последней путевки от Запада. Впрочем, не исключено, что на армейцев попадет «Спартак», которому сегодня предстоит играть на выезде с череповецкой «Северсталью».

— Никто из нас беречь себя не собирается — будем выходить на лед против Риги и играть на победу, — заявил «Известиям» нападающий ЦСКА Кирилл Капризов. — Мы постоянно стремимся выигрывать — этот матч не будет исключением. Всегда есть где улучшить игру. Я, например, недоволен своей результативностью — надо забивать больше голов.

Лидер армейцев — лучший снайпер регулярного чемпионата, на счету Капризова 28 голов в 56 матчах. Выигрыш Кубка Континента подопечные Игоря Никитина обеспечили себе в среду благодаря домашней победе в серии буллитов над ярославским «Локомотивом» (2:1). Армейцы проиграли «железнодорожникам» все три предыдущие встречи регулярки. И в этот раз все шло к очередному фиаско, но за 11 секунд до конца основного времени ЦСКА сумел сравнять счет и перевести игру в овертайм.

— В психологическом плане для нас был очень важен гол в концовке встречи, — отметил в разговоре с «Известиями» вратарь ЦСКА Илья Сорокин. — У нас была хорошая игра — обе команды провели упорный матч, никто не хотел сдаваться. В нашей команде все игроки бились до конца — за это мы были вознаграждены победой. Лично у меня была уверенность в победе, даже когда проигрывали 1:3 в серии буллитов.

В концовке овертайма судьи зафиксировали у ЦСКА нарушение численного состава — отбывать штраф сел Капризов. Из-за этого он не смог участвовать в буллитах.

— Ничего особенного не испытывал — просто смотрел со стороны на буллиты, — отметил Капризов. — Конечно, хотелось выйти и исполнить штрафной бросок, но судьи решили, что мне надо сидеть в штрафном боксе. Поэтому что есть то есть. В любом случае рад, что команда выиграла. Верил в победу даже при счете 3:1 в пользу «Локомотива» на буллитах.

«Динамо» (Москва) – «Торпедо»

Параллельно со встречей на «ЦСКА Арене» в Москве будет идти еще одна игра — столичное «Динамо» примет нижегородское «Торпедо». Обе команды уже точно знают свои итоговые места в «регулярке». Бело-голубые стали пятыми на Западе и встретятся в первом раунде Кубка Гагарина с хельсинкским «Йокеритом», а автозаводцы обеспечили себе седьмую строчку на Востоке и теперь готовятся к серии с астанинским «Барысом». При этом «Динамо» проиграло три последние встречи, которые уже не имели для него турнирного значения. Но игроки отрицают отсутствие мотивации.

— Мы просто пропустили больше голов, чем противник, — не думаю, что это как-либо связано с проблемой мотивации, — сказал «Известиям» защитник бело-голубых Михал Чайковски. — Это хоккей, иногда шайбы не залетают в ворота твоего соперника, а у другой команды всё получается.

Плей-офф начнется в понедельник. Пока окончательно определились лишь три пары. Это «Динамо»–«Йокерит», «Барыс»–«Торпедо», а также «Автомобилист»–«Трактор». Ставший вторым на Западе петербургский СКА сыграет с седьмой командой конференции — ею станет «Спартак», «Сочи», «Витязь» или рижское «Динамо». На ставший третьим ярославский «Локомотив» может также выйти любая из этих команд, кроме латвийской.

На Востоке нет ясности только в распределении мест с третьего по пятое. Их разыгрывают между собой магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс» и омский «Авангард». Первые две команды сегодня сыграют друг с другом в Магнитогорске, а «Авангард» примет в Балашихе «Сибирь». Занявший третье место клуб встретится в плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым», а команды, оказавшиеся на четвертой и пятой позициях, сыграют между собой.