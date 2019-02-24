Прямой эфир

«Каждый игрок «Йокерита» чрезвычайно опасен»

Защитник московского «Динамо» Михал Чайковски — о серии плей-офф против финского клуба и тренировках Владимира Крикунова
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завтра московское «Динамо» начнет выступление в плей-офф. В первом матче первого раунда Кубка Гагарина подопечные Владимира Крикунова встретятся на выезде с хельсинкским «Йокеритом». Один из ключевых защитников команды — словак Михал Чайковски. Он попал в ряды бело-голубых в декабре прошлого года, после того как не смог пробиться в основной состав клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз». В КХЛ 26-летний хоккеист уже выступал за екатеринбургский «Автомобилист» под руководством того же Крикунова.

За день до отпуска: часть клубов КХЛ завершает сезон
Девять команд лиги прекратят официальные выступления на ближайшие полгода, а остальные распределят места в плей-офф

Михал Чайковски дал интервью «Известиям», в котором поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Йокеритом», рассказал о впечатлениях от первых месяцев жизни в Москве и жестких тренировок в «Динамо».

— Какие ожидания от серии с «Йокеритом»?

— Это будет настоящий бой и очень сложная серия. Финская команда — неприятный соперник, который хорошо катается. Я уверен, что против них будет трудно играть. Эта команда станет бороться до конца во всех матчах, доигрывать каждый эпизод. Каждый игрок «Йокерита» чрезвычайно опасен и может в любой момент решить исход серии. Конечно, мы будем стараться играть как можно лучше. Тем не менее готовимся к сложному противостоянию.

— Как вам играется в «Динамо» и живется в Москве?

— Москва — супер, красивый город. К сожалению, я еще не успел увидеть столько, сколько бы хотелось, потому что мы постоянно находимся на базе или играем матчи. Кроме того, в таком графике иногда хочется провести время дома и просто отдохнуть. То есть времени довольно мало. Но еще раз хочу подчеркнуть, что город классный. По крайней мере, в нем я по Словакии пока не скучаю, всё нормально.

— Как и в «Автомобилисте», вы снова работаете под руководством Владимира Крикунова. Сложно было решиться вернуться к нему, зная о его жестких методах тренировок?

— Тренировки и сейчас у нас сложные. Например, перед недавним матчем с «Металлургом» (1:2) у нас было три тренировочных занятия. Это физически сложно. Но так должно быть — это старая школа. Крикунову такой стиль тренировок подходит, и он известен сложными упражнениями. Поэтому мы стараемся его слушать.

— Как в целом вам играется в КХЛ?

— Великолепно. Я абсолютно доволен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Не считаю выступление за сборную оправданием»
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий — о трех поражениях подряд в КХЛ и ожиданиях от Кубка Гагарина
Пересели на «автобус»: глухая оборона ведет «Трактор» в плей-офф КХЛ
Челябинский клуб — в шаге от участия в Кубке Гагарина, несмотря на низкую результативность

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017