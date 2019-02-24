Завтра московское «Динамо» начнет выступление в плей-офф. В первом матче первого раунда Кубка Гагарина подопечные Владимира Крикунова встретятся на выезде с хельсинкским «Йокеритом». Один из ключевых защитников команды — словак Михал Чайковски. Он попал в ряды бело-голубых в декабре прошлого года, после того как не смог пробиться в основной состав клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз». В КХЛ 26-летний хоккеист уже выступал за екатеринбургский «Автомобилист» под руководством того же Крикунова.

Михал Чайковски дал интервью «Известиям», в котором поделился ожиданиями от предстоящей серии с «Йокеритом», рассказал о впечатлениях от первых месяцев жизни в Москве и жестких тренировок в «Динамо».

— Какие ожидания от серии с «Йокеритом»?

— Это будет настоящий бой и очень сложная серия. Финская команда — неприятный соперник, который хорошо катается. Я уверен, что против них будет трудно играть. Эта команда станет бороться до конца во всех матчах, доигрывать каждый эпизод. Каждый игрок «Йокерита» чрезвычайно опасен и может в любой момент решить исход серии. Конечно, мы будем стараться играть как можно лучше. Тем не менее готовимся к сложному противостоянию.

— Как вам играется в «Динамо» и живется в Москве?

— Москва — супер, красивый город. К сожалению, я еще не успел увидеть столько, сколько бы хотелось, потому что мы постоянно находимся на базе или играем матчи. Кроме того, в таком графике иногда хочется провести время дома и просто отдохнуть. То есть времени довольно мало. Но еще раз хочу подчеркнуть, что город классный. По крайней мере, в нем я по Словакии пока не скучаю, всё нормально.

— Как и в «Автомобилисте», вы снова работаете под руководством Владимира Крикунова. Сложно было решиться вернуться к нему, зная о его жестких методах тренировок?

— Тренировки и сейчас у нас сложные. Например, перед недавним матчем с «Металлургом» (1:2) у нас было три тренировочных занятия. Это физически сложно. Но так должно быть — это старая школа. Крикунову такой стиль тренировок подходит, и он известен сложными упражнениями. Поэтому мы стараемся его слушать.

— Как в целом вам играется в КХЛ?

— Великолепно. Я абсолютно доволен.