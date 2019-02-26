«Против ЦСКА нужно воевать на каждом участке площадки»

Сегодня в первом раунде плей-офф КХЛ начнется серия между ЦСКА и «Витязем». Подольский клуб замкнул восьмерку лучших в Западной конференции и последним завоевал путевку в Кубок Гагарина. Это второй в истории «Витязя» выход в плей-офф — предыдущий успех у подопечных Валерия Белова был два года назад.

В этот раз подмосковный коллектив несколько смазал концовку регулярного чемпионата. Команда уже в начале февраля почти обеспечила себе место в восьмерке, но проиграла последние шесть матчей из семи. В итоге лишь в пятницу, в заключительный игровой день, оформила путевку в плей-офф, проиграв при этом дома «Автомобилисту» (1:5) и добившись успеха лишь за счет поражения своего главного конкурента — рижского «Динамо» — в параллельном матче с ЦСКА (0:3).

В интервью «Известиям» один из лидеров нынешнего «Витязя», Артем Швец-Роговой, прокомментировал выход в плей-офф, неудачи в последних матчах и рассказал, за счет чего его команда может дать бой армейцам в предстоящей серии.

— Эмоции от нынешнего выхода в плей-офф и успеха двухлетней давности различаются?

— Трудно сказать. После заключительного матча регулярного чемпионата ощущения двоякие. С одной стороны, вышли в плей-офф. С другой — игра не радует. Поэтому не знаю, как сравнить нынешний результат с тем, что было два года назад. Мы неудачно провели концовку «регулярки», и надо побыстрее забыть эти игры. В серии с ЦСКА необходимо показывать совершенно другой хоккей.

— Что произошло с вами в концовке «регулярки»? Вы могли побороться за шестое место и избежать серий с ЦСКА и СКА, а в итоге были на грани вылета из зоны плей-офф...

— Готовимся к каждой игре и стараемся добиваться положительного результата. Еще две недели назад был нормальный результат. Шли на седьмом месте, но всё пошло наперекосяк после игры с «Сочи». Вроде бы это конкурент за шестое место, у которого можно было выигрывать. Но дали им сравнять счет в концовке основного времени, а потом проиграли в овертайме. После этого что-то у нас разладилось. Неплохо играли с «Металлургом» (1:4) и ЦСКА (1:6), но не реализовывали свои моменты, а сами пропускали в большинстве атак соперника. Из-за этого накапливались негативные эмоции. При этом трудно сказать, в чем было дело.

— За счет чего «Витязь» может противостоять ЦСКА?

— В первую очередь надо стараться выкладываться. Нужно воевать в каждую смену на каждом участке площадки. По-другому нам ЦСКА не переиграть — только за счет тяжелой работы.

— В декабре вы выиграли у ЦСКА (2:0) и прервали 18-матчевую победную серию армейцев. В январе только за две секунды до конца основного времени упустили победу над ними и проиграли в овертайме (1:2). Это то, к чему надо стремиться в серии с армейцами?

— Не знаю. Наверное, надо показывать что-то похожее на наши игры с ЦСКА в середине зимы. Это были наши лучшие матчи, когда все игроки «Витязя» выходили на лед и бились, воевали друг за друга. Думаю, нужно придерживаться такой игры.