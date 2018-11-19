Юлиус Гудачек: «Танцевать на заливочной машине начал спонтанно»

Хоккеисты московского «Спартака» начнут выездную серию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) на Дальнем Востоке игрой с «Адмиралом». На прошлой неделе красно-белые сыграли три тяжелых домашних матча с топ-клубами лиги. В играх с магнитогорским «Металлургом» и «Автомобилистом» спартаковцы проигрывали 1:3, но оба раза сравняли счет в основное время. Если «Магнитке» они всё равно проиграли по буллитам (4:5), то лидирующий в регулярном чемпионате екатеринбургский клуб удалось обыграть в овертайме (4:3).

А в пятницу «Спартак» проиграл ярославскому «Локомотиву» (1:3) и остался на пятом месте в таблице Западной конференции. Вратарь красно-белых Юлиус Гудачек прокомментировал последние встречи и рассказал, зачем начал танцевать на машине для заливки льда после победы над «Автомобилистом».

— Что не получилось у команды в игре с «Локомотивом»?

— Мы очень плохо начали матч, было много ошибок. Не очень хорошо у нас шло большинство. Мало того что не забивали с него, даже «5 на 3» не реализовали во втором периоде, так еще и свою вторую шайбу «Локомотив» забросил в меньшинстве. Как и с «Автомобилистом», смогли улучшить игру в третьем периоде, забили один гол, но у Ярославля очень хорошо сыграл вратарь.

— Для вас было принципиальным победить «Автомобилист» после того, как в сентябре проиграли (2:4) из-за несправедливо незасчитанного гола, а в октябре потерпели поражение (1:2) в овертайме выездной встречи?

— Да. Это команда, которая до матча с нами проиграла всего два раза. У нас очень сложная была игра, но после второго периода тренерский штаб внес нужные изменения, и в третьей 20-минутке мы заиграли лучше. Но там был важный момент в третьем периоде, когда «Автомобилист» имел два большинства, но не забил с них голы. И после этого уже мы смогли забросить две шайбы. Мы чуть лучше катались в этот период, наш темп был лучше, стали хорошо держать шайбу.

— Вы бурно праздновали победу над «Автомобилистом». Эмоции были особые?

— У нас был матч с «Магниткой», в котором тоже вернулись в игру с 1:3. Но тогда проиграли, а с «Автомобилистом» сумели все-таки победить. Поэтому была особая реакция на то, что в этот раз мы все-таки добились успеха.

— Решение кататься на машине и танцевать с талисманом было спонтанным?

— Был разговор об этом еще перед игрой с «Магниткой», обсуждали в клубе, что неплохо бы потанцевать на заливочной машине. Но я сомневался, говорил, что у меня слишком большой живот. В итоге из-за поражения от «Металлурга» не стал лезть на машину, но после победы над «Автомобилистом» эмоции уже переполняли настолько, что сдержать себя не мог (смеется).

— Такие празднования делаете, чтобы добиться популярности для себя и клуба?

— Мы играем за деньги в профессиональный спорт под названием «хоккей». Надо серьезно к нему относиться, но эмоции после матча привлекают зрителей не меньше, чем сама игра. Поэтому стараюсь придавать элемент шоу. Хотя после «Автомобилиста» об этом не думал — на машину полез только потому, что переполняла радость от такой тяжелой победы.

— Готовы любой ценой привлекать зрителей на трибуны?

— Для нас, игроков, всегда лучше, когда болельщики заполняют арены, а не оставляют их пустыми. У нас появляется больше эмоций, играть становится легче.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter