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Дыбленко: «Егор Яковлев стирает стереотип о русских»

Защитник «Спартака» — о матчах в КХЛ и вызове в главную команду «Нью-Джерси» хоккеиста золотой олимпийской сборной России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Завтра в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) возобновится регулярный чемпионат. Московский «Спартак» в первом после паузы на игры Евротура матче примет магнитогорский «Металлург». Красно-белые неоднозначно стартовали в текущем сезоне, в октябре пережили смену главного тренера (вместо Вадима Епанчинцева командой руководят тренировавший защитников Игорь Уланов и генеральный менеджер Алексей Жамнов), но одержали перед перерывом несколько ярких побед, в том числе в последнем матче против московского «Динамо» (2:1). Сейчас «Спартак» идет пятым в Западной конференции и уверенно двигается в сторону попадания в плей-офф.

Перед сезоном в клуб вернулся защитник Ярослав Дыбленко. Весной 2017 года он на два года подписал двусторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз».

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После тренировочного лагеря хоккеист накануне сезона был сослан в фарм-клуб «Джерси» под названием «Бингемтон Дэвилз», играющий в Американской хоккейной лиге (АХЛ), втором по значимости турнире за океаном. Дыбленко так и провел там весь сезон.

Летом нынешнего года в тот же клуб за океан уехал чемпион Олимпийских игр в Пхенчхане, бывший защитник СКА Егор Яковлев. Он начал сезон в «Бингемтоне», в первых матчах АХЛ сделал восемь голевых передач, после чего был переведен в «Нью-Джерси». Пока он не сыграл в НХЛ ни одного матча, но тренируется в главной команде.

В интервью «Известиям» Ярослав Дыбленко прокомментировал ситуацию с Яковлевым и оценил последние матчи «Спартака».

— Уже приобщились к спартаковской традиции побеждать «Динамо»?

— Не могу сказать, что приобщился. Просто так получается, что мы сильнее «Динамо» в конкретных играх. Рады, что продолжается традиция побед у этой команды. Будем стараться продолжать в том же духе. Хорошо, что у нас в последнем матче был полный порядок и контроль. Мы ничего лишнего не выдумывали, играли без потерь в своей зоне, четко выполняли установку тренеров.

— После такого успеха перерыв на пользу или, наоборот, сбивает ход?

— Перерыв нужен для того, чтобы отдохнуть, устранить ошибки. Нам еще нужно многое поправлять в своей игре. Поэтому хорошо, что выйдем на следующий матч с чистой и свежей головой.

— Что изменилось в игре «Спартака» после октябрьских перестановок в тренерском штабе?

— Нападающие начали больше работать по своим игрокам. Прекратилась паника, когда не можем между собой разобрать, кто из нас за кого из хоккеистов у соперника отвечает. Нам конкретно показывают, кто кого должен контролировать. Не смещаться ни вправо, ни влево. Сейчас все ребята строго выполняют установку, поэтому у нас всё получается.

— Как отреагировали на новость о переводе Егора Яковлева из фарм-клуба в «Нью-Джерси Дэвилз»?

— Он отдавал много передач. Постоянно нахожусь с Егором на связи и очень рад, что его подняли в НХЛ. Я доволен этим, потому что меня не подняли из АХЛ, а Яковлев за нас всех показал, что он может играть на высоком уровне. Егор сейчас стирает стереотип о русских, что у нас нет характера. Мне очень приятно видеть, что он находится в первой команде. Дай Бог, чтобы он как можно чаще выходил на лед в НХЛ и играл. Тогда у него всё хорошо будет.

— Вас бы с таким количеством передач тоже перевели в главную команду?

— Да нет, тут статистика ни при чем. Даже если бы Егор не набирал очки, ему дали шанс, поскольку он правильно играет, всё выполняет. Яковлев показал своей игрой, что готов к НХЛ и не надо его держать в фарм-клубе.

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