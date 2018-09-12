Гудачек: «Я сделал ногой как Акинфеев»

Прошедшим летом опытный голкипер Юлиус Гудачек сменил «Северсталь» на московский «Спартак». В прошлом сезоне во многом благодаря словацкому вратарю череповчане, обладая довольно скромным по меркам КХЛ составом, вышли в плей-офф. Теперь перед 30-летним хоккеистом стоит задача как минимум повторить этот результат со «Спартаком». Начало сезона 33-й номер красно-белых пропустил из-за недомогания, но уже в понедельник одержал первую победу в своем дебютном матче в составе москвичей против подмосковного «Витязя». Впечатлениями о первой игре за «Спартак» Юлиус Гудачек поделился в интервью «Известиям».

— Как смотрелся из ворот матч с «Витязем»?

— Да, первая игра в новой команде всегда такая… Надо уделить подготовке к игре чуть больше времени, чем обычно, во время матча особо нет времени на раздумья. Очень рад победе. Рад, что принесли команде очередные два очка. Конечно, дополнительные эмоции дает и гол за 46 секунд до сирены. Опять мы хорошо сыграли в меньшинстве, защитники сделали свою работу — блокировали броски, прерывали передачи, которые «Витязь» планировал отдавать на пустой угол у дальней штанги. В атаке забили три красивые шайбы. Думаю, болельщикам понравился такой хоккей, особенно на «финской» площадке.

— Вам нравится играть на такой «коробке»?

— Да, всё время в тонусе. Вот в Тольятти (домашняя арена «Лады». — «Известия») и Владивостоке (домашняя арена «Адмирала». — «Известия») площадка «канадских» размеров, и мне там не нравится — они очень маленькие, в Подольске лучше. Болельщикам интереснее смотреть матчи на льду такого размера.

— Расскажите про первую пропущенную шайбу. Похоже, рикошет лишил вас возможности спасти ворота в той ситуации?

— Я сделал ногой как Акинфеев (смеется). Я не видел Хривика. Шайба выскочила от клюшки защитника в последний момент, отбил ее как мог, потом быстро последовал второй бросок с добивания от Марека… Главное, что два очка у нас, всё нормально.

— Какое впечатление от старта сезона? Взяли шесть очков из восьми, хорошо начали и выездную серию…

— Да, хорошее начало. Первую игру с «Амуром» я смотрел дома по телевизору, вторую с «Адмиралом» — уже с трибуны, когда стало получше. С «Куньлунем» тоже хорошо выступили, была быстрая, скоростная игра. Но надо забивать больше, чем одну шайбу, тем более в домашней игре.

— Что случилось с вами перед стартом «регулярки»? Удалось полностью восстановиться?

— Да, спасибо, всё нормально. Были проблемы с желудком, температурил два дня. Думаю, скорее всего, съел что-то не то.

— Как вам поддержка болельщиков «Спартака»?

— Хорошая поддержка. Нам надо играть в хороший хоккей, и тогда на следующие матчи их будет приходить еще больше.

— Впереди вас ждут Минск и Санкт-Петербург...

— Да, мы ждем тяжелых матчей и в Минске, и со СКА. Нам нужно набирать очки со всеми командами.

— Как устроились в Москве, кто приехал с вами в столицу?

— Я снял квартиру рядом с «Парком легенд» на Автозаводской. Семья приедет через две недели — жена и две маленькие дочки.

— Где-то уже успели побывать?

— Мы были на «предсезонке» в Австрии и Чехии, потом турнир в Нижнем Новгороде, времени у нас совсем не было. Я прогулялся на Красной площади, зашел в ГУМ. Также мне очень понравился парк «Зарядье», он очень красивый. Когда приедет семья, изучу Москву поподробнее, она очень большая.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter