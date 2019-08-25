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«Спартак» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московский ФК «Спартак» победил самарские «Крылья Советов» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Самаре в воскресенье, 25 августа, и завершилась в пользу гостей со счетом 2:1.

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Среди красно-белых голы забили Джордан Ларссон (54-я минута) и Гус Тиль (90+1). У хозяев поля мяч в ворота соперника забил Александр Соболев (42-я минута). Примечательно, что это уже шестой гол игрока «Крыльев Советов» в РПЛ, на данный момент футболист лидирует в гонке бомбардиров.

После семи туров «Спартак» набрал 14 очков и делит лидерство в РПЛ вместе с «Локомотивом», «Зенитом», «Краснодаром» и «Ростовом». Самарские «Крылья» занимают в таблице 13-ю строчку.

1 сентября «Спартак» примет у себя «Зенит», а «Крылья Советов» 30 августа сыграют дома с «Динамо», отмечает «Р-Спорт».

Ранее в августе сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику итальянской «Ромы» Максиму Гоналону.

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