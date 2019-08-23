У бывшего футболиста «Спартака» Кулькова обнаружили рак

Врачи диагностировали рак пищевода у экс-футболиста «Спартака», тренера спортивной академии клуба Василия Кулькова. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба фанатского объединения «Фратрия» со ссылкой на родственников спортсмена.

В сообщении сказано, что о диагнозе 53-летнего экс-игрока, члена тренерского штаба академии красно-белых и чемпиона СССР по футболу стало известно около месяца назад, информирует телеканал «360». Спортсмен борется с плоскоклеточным раком пищевода. В настоящее время Кульков уже прошел один курс химиотерапии в больнице Красногорска и приступил ко второму этапу.

Василий Кульков родился 11 июня 1966 года в Москве. В разные годы он играл за «Крылья Советов», «Бенфику», «Спартак» и другие команды. В 1989 году Кульков получил звание мастера спорта СССР.

Как напоминает RT, Кульков выступал за «Спартак» с 1989 по 1991 год, а также с 1995 по 1997 год. В составе команды он стал чемпионом СССР 1989 года, серебряным призером первенства России 1991 года и бронзовым — 1995 года. С 2009 года Кульков работал в академии «Спартака».

В июле сообщалось, что названы самые распространенные виды рака у россиян.