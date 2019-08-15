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Британка десять лет принимала симптомы рака за усталость

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Фото: Caters News Agency
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У молодой британки обнаружили опухоль головного мозга, симптомы болезни женщина десять лет принимала за усталость от воспитания детей. Об этом пишет таблоид The Sun.

32-летняя Эмили Корриган, мать четверых детей из города Милтон-Кинс (графство Бакингемшир), длительное время испытывала головокружения, сильную усталость, сонливость и головные боли. По ее словам, у нее пропадала энергия и стал набираться вес.

«Были определенные сигналы. Я уставала намного сильнее остальных родителей, которых я знаю, но снова и снова я связывала это со свей ролью занятой мамы».

Корриган впервые узнала о своем диагнозе в июле 2015-го: девушку срочно госпитализировали после того, как у нее произошел приступ. Врачи обнаружили опухоль размером с апельсин.

С тех пор британке сделали две операции, и в будущем ей снова предстоит пройти через хирургическое вмешательство. Корриган призывает не игнорировать симптомы, которые наблюдались у нее самой, так они могут сигнализировать об опасной болезни.

20 марта таблоид Daily Mail рассказал историю британской пациентки, врачи которой по ошибке принимали симптомы рака за депрессию.

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