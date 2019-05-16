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Названы повышающие риск развития рака факторы

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Фото: TASS/PA Images/Clara Molden
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Ученые из австралийского исследовательского института Бергхофера назвали избыточный вес одним из главных факторов, повышающих риск развития онкологических заболеваний. Об этом 16 мая сообщает портал NewsHub.

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«Исследование подтверждает предположения, что лишний вес способствует развитию опухолевых заболеваний, и объясняет распространение случаев диагностированного рака возросшим количеством тучных людей в мире», — цитирует руководителя группы ученых Стюарта Макгрегора «РИА Новости».

Исследование показало, что есть взаимосвязь между генетической предрасположенностью к ожирению и развитием рака. Кроме того, на появление онкологических заболеваний влияют такие факторы, как пищевые привычки и уровень физической активности.

Специалисты порекомендовали проверить индекс массы тела (ИМТ). Выявлено, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов повышают риск развития раком на 10%. Поддержание веса в пределах нормы ведет к снижению риска развития онкологических заболеваний примерно на 30%.

ИМТ — это величина, помогающая оценить степень соответствия массы человека и его роста, а также понять, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. В шкалу включены семь позиций — от «выраженного дефицита массы тела» до «очень сильного ожирения».

Ранее 16 мая выяснилось, что ВИЧ-инфицированные люди могут жить долго при соблюдении условий терапии. В России появился столетний пациент с этим заболеванием, юбилей он отметил весной этого года.

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