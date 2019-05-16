Названы повышающие риск развития рака факторы

Ученые из австралийского исследовательского института Бергхофера назвали избыточный вес одним из главных факторов, повышающих риск развития онкологических заболеваний. Об этом 16 мая сообщает портал NewsHub.

«Исследование подтверждает предположения, что лишний вес способствует развитию опухолевых заболеваний, и объясняет распространение случаев диагностированного рака возросшим количеством тучных людей в мире», — цитирует руководителя группы ученых Стюарта Макгрегора «РИА Новости».

Исследование показало, что есть взаимосвязь между генетической предрасположенностью к ожирению и развитием рака. Кроме того, на появление онкологических заболеваний влияют такие факторы, как пищевые привычки и уровень физической активности.

Специалисты порекомендовали проверить индекс массы тела (ИМТ). Выявлено, что для людей с избыточным весом каждые лишние пять пунктов повышают риск развития раком на 10%. Поддержание веса в пределах нормы ведет к снижению риска развития онкологических заболеваний примерно на 30%.

ИМТ — это величина, помогающая оценить степень соответствия массы человека и его роста, а также понять, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. В шкалу включены семь позиций — от «выраженного дефицита массы тела» до «очень сильного ожирения».

Ранее 16 мая выяснилось, что ВИЧ-инфицированные люди могут жить долго при соблюдении условий терапии. В России появился столетний пациент с этим заболеванием, юбилей он отметил весной этого года.