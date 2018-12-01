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Скворцова назвала число прошедших обследование на ВИЧ россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия является одним из лидеров по охвату населения обследованием на инфицирование вирусом иммунодефицита человека. Только за десять месяцев текущего года тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли 30 млн жителей страны. Об этом «Известиям» сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, в прошлом году обследование на ВИЧ прошли около 34 млн человек, или 23% населения. «Это один из самых высоких показателей по охвату тестированием на ВИЧ-инфекцию в мире», — указала министр.

Скворцова отметила, что, по данным Роспотребнадзора, в 2017 году в 53,5% случаев инфекция была передана половым путем, а 43,6% пациентов заразились парентеральным (инъекционным. — Ред.) путем. «Нам практически удалось остановить вертикальную передачу ВИЧ. За последние 10 лет этот показатель сократился в 3,5 раза и достиг исторического минимума — 1,7%. И это с учетом того, что количество родов увеличилось в два раза», — подчеркнула министр.

«Прирост числа пациентов, получающих антиретровирусную терапию, составил 60 тыс. человек. При этом в настоящее время охват терапией составляет 56,5%, а в каждом третьем регионе — уже превысил 60%», — добавила она.

Полностью эксклюзивное интервью Вероники Скворцовой «Известиям» будет опубликовано в понедельник, 3 декабря. 

Ранее сообщалось, что в ДНК некоторых россиян есть особая мутация гена CCR5, которая практически гарантированно ограждает их от заражения ВИЧ.

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