Скворцова назвала число прошедших обследование на ВИЧ россиян

Россия является одним из лидеров по охвату населения обследованием на инфицирование вирусом иммунодефицита человека. Только за десять месяцев текущего года тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли 30 млн жителей страны. Об этом «Известиям» сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, в прошлом году обследование на ВИЧ прошли около 34 млн человек, или 23% населения. «Это один из самых высоких показателей по охвату тестированием на ВИЧ-инфекцию в мире», — указала министр.

Скворцова отметила, что, по данным Роспотребнадзора, в 2017 году в 53,5% случаев инфекция была передана половым путем, а 43,6% пациентов заразились парентеральным (инъекционным. — Ред.) путем. «Нам практически удалось остановить вертикальную передачу ВИЧ. За последние 10 лет этот показатель сократился в 3,5 раза и достиг исторического минимума — 1,7%. И это с учетом того, что количество родов увеличилось в два раза», — подчеркнула министр.

«Прирост числа пациентов, получающих антиретровирусную терапию, составил 60 тыс. человек. При этом в настоящее время охват терапией составляет 56,5%, а в каждом третьем регионе — уже превысил 60%», — добавила она.

Полностью эксклюзивное интервью Вероники Скворцовой «Известиям» будет опубликовано в понедельник, 3 декабря.

Ранее сообщалось, что в ДНК некоторых россиян есть особая мутация гена CCR5, которая практически гарантированно ограждает их от заражения ВИЧ.