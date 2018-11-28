У россиян нашли устойчивый к ВИЧ ген

Ученые из медицинской компании Genotek обнаружили, что в ДНК некоторых россиян есть особая мутация гена CCR5, которая практически гарантированно ограждает их от заражения ВИЧ.

Специалисты проанализировали геном более 3 тыс. россиян по всей стране. В исследовании участвовали представители разных этнических групп и социальных слоев. Как впоследствии показали результаты, около 1,1% граждан имеют «удачную» версию CCR5. Аналогичные данные получили и ученые в Европе, отмечает РЕН ТВ.

Как пояснили генетики, мутация CCR5 приводит к тому, что частицы ВИЧ, хотя и сохранялись в организме зараженного человека, но были либо неспособны размножаться, либо развивались слишком медленно. Однако мутация этого гена не гарантирует защиту людей от других болезней, передающихся половым путем.

По утверждениям исследователей, мутация CCR5 произошла около тысячи лет назад среди викингов в Северной Европе.

Ранее в октябре сообщалось, что российские ученые создали неуязвимые к ВИЧ эмбрионы. Этот опыт был первым в РФ по модифицированию с помощью генной терапии человеческих эмбрионов.