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Ученые нашли эффективный способ бросить курить

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ученые из Западного университета в Канаде пришли к выводу, что для борьбы с курением можно использовать общественное отвращение к этой пагубной привычке и ее осуждение. Их выводы представлены в журнале Journal of Consumer Affairs.

Чтобы проверить это, специалисты поставили онлайн-эксперимент с участием 156 американских курильщиков. Им показывали сигаретные пачки со слоганом «Так люди смотрят на курильщиков» и фотографиями людей. В одном варианте у трех человек выражение лица было нейтральным, а во втором — отчетливо читалось отвращение. 

Выяснилось, что добровольцы, которые видели «осуждающие» пачки, чаще чувствовали себя пристыженными и виноватыми. Как показала статистика, у них повышалась мотивация бросить курить. Однако те испытуемые, для кого курение было частью собственного стиля, почти не реагировали на подобное давление, отмечает N+1.  

Ранее ученые назвали неожиданную пользу запрета на курение в общественных местах. Оказалось, что такие меры заметно понижают средний уровень «верхнего» артериального давления у пассивных курильщиков.  

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