Прямой эфир

Названы продлевающие жизнь виды спорта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Лейпцигского университета (Германия) выяснили, что все аэробные виды спорта лучше влияют на здоровье человека, чем остальные виды упражнений. Результаты исследования представлены в журнале European Heart Journal

Когда бег недолог: поклонники ЗОЖ уходят из спортзалов в интернет
Ленивым и занятым предложили способ поддерживать форму, не отрывая взгляд от лэптопа

Анализируя результаты предыдущих экспериментов, специалисты обратили внимание, что наиболее полезные виды физнагрузок относятся к числу так называемых тренировок на выносливость, которые укрепляют работу сердца и помогают мускулам эффективнее использовать кислород.

Для проверки этого ученые собрали группу из 300 добровольцев. Испытуемым «выписали» разные наборы упражнений. Одна часть участников эксперимента занималась легкими формами аэробики, другая — чередовала эпизоды тяжелой и легкой нагрузки, крутя педали на велосипеде или весла на лодке. Третья группа добровольцев занималась на тренажерах, предназначенных для повышения максимальной силы.

Специалисты в течение полугода наблюдали за тем, как у испытуемых менялись концевые участки хромосом, которые выполняют защитную функцию (теломеры. — Ред.). Так, активность белков, защищающая их от разрушения, выросла в два-три раза у тех, кто занимался бегом, греблей, аэробикой, и на велотренажерах. При этом теломеры никак не изменились у любителей тяжелой атлетики. 

Как пояснили ученые, их результаты означают, что организм тех спортсменов, кто занимаются легкой атлетикой или аэробикой, стареет медленнее, чем у любителей «качалок» и штанг, отмечает «РИА Новости»

Ранее ученые нашли способ худеть без диет и упражнений. Оказалось, что находящийся в покое организм людей сжигает вечером на 10% больше калорий, чем утром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Подмосковье тренер наказал ребенка ударом ноги по голове
В детсадах и школах появится физкультура для инвалидов
Адаптивные программы для детей с особенностями будут приняты до начала нового учебного года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017