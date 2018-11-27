В Подмосковье тренер наказал ребенка ударом ноги по голове

Тренер спортивной секции по кудо в подмосковном Наро-Фоминске ударил ребенка ногой по голове. Видео инцидента во вторник, 27 ноября, предоставило РЕН ТВ.

Инцидент произошел при многочисленных свидетелях. По информации «Вести.ру», после поединка с ровесником 9-летний мальчик направился в чужой угол, на что тренер очень грубо отреагировал. На кадрах видно, как он подозвал воспитанника к себе и ударил его по голове так, что ребенок отлетел в сторону.

Матери маленького спортсмена пришлось везти сына в больницу. Мальчик отделался синяком. Но если бы не шлем, уверена мама, то мог бы получить серьезную травму.

По словам родительницы, они решили не писать заявление в полицию и договорились, что этот тренер больше не будет заниматься с детьми.

При этом тренер свое обещание не сдержал: на днях его встретили на Фестивале кудо в Москве.

«Я не оправдываюсь даже — это спортивный момент! Если родителей не устраивает, пускай они не занимаются, не отдают ребенка», — прокомментировал наставник инцидент на видео.

Произошедшим уже заинтересовалась уполномоченная по делам ребенка по региону.

Ранее в октябре 14-летний подросток умер на уроке физкультуры, который проходил на улице. Несмотря на то что учитель оказал ребенку первую помощь и оперативно вызвал «скорую», медики не смогли спасти ученика.