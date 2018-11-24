Когда бег недолог: поклонники ЗОЖ уходят из спортзалов в интернет

Если вам каждый раз невыносимо лень ехать в спортзал, но всё же хочется быть стройным и здоровым, то онлайн-фитнес может оказаться оптимальным решением — и одним из главных в вашей жизни. Особенно актуален виртуальный спорт в холодные и неуютные зимние месяцы, когда приятнее остаться дома. Звучит неплохо? «Известия» рассказывают об этом относительно новом цифровом явлении, оценивая плюсы и минусы.

Главные «да» и «нет» онлайн-фитнеса

Нет, онлайн-фитнес не имеет ничего общего с аэробикой по телевизору из 1980-х или видеоуроками Синди Кроуфорд образца 1990-х.

Да, он действительно происходит в режиме реального времени с настоящим преподавателем.

Нет, онлайн-фитнес не заменит некоторые виды тренировок. Например, если вы любите «железо» и только «железо», домашние занятия тут, по понятным причинам, бессильны.

Да, онлайн-тренировки очень разнообразны. Можно найти тренера по йоге, пилатесу, интервальным тренировкам, танцам... Проще назвать занятие, которые невозможно провести онлайн (среди последних — только требующие громоздкого и дорогого инвентаря).

Что это такое и как это работает?

В СМИ и блогах онлайн-фитнесом именуют обычно два вида занятий. Первый — это настоящий класс в реальном времени: тренер ждет своих подопечных в Skype или другой удобной программе/приложении/соцсети с мультимедийными функциями. Именно такой вид тренировок, пожалуй, наиболее корректно называть онлайн-фитнесом. При этом занятия могут быть как групповыми, так и индивидуальными.

фитнес Плюс авторских мобильных приложений для фитнеса в том, что заниматься можно в любое время и в любом месте Фото: Depositphotos

Вторая разновидность — это всевозможные YouTube-каналы, видеокурсы по подписке, авторские мобильные приложения для фитнеса. Их плюс в том, что заниматься можно в любое время и в любом месте, не согласуя занятие с тренером. Но, с другой стороны, инструктора не будет рядом, чтобы подбодрить, поругать и поправить ошибки. Вряд ли это можно назвать настоящей онлайн-тренировкой (скорее просто цифровой).

Преимущества и недостатки онлайн-фитнеса

Выбрать подходящую программу непросто, но зато проблемы с географией отпадают автоматически. Что с того, если тренер живет в Москве, а его ученик — в Санкт-Петербурге? Занятие всё равно проходит в Сети. А при условии знания иностранных языков вполне можно выбрать преподавателя из другой страны. Например, многие тренеры из США и Австралии, в том числе и знаменитые, всё чаще предлагают свои услуги онлайн.

Еще одно значимое достоинство онлайн-фитнеса — стоимость. Она сильно различается в зависимости от вида тренировок, именитости тренера и онлайн-школы. Но виртуальные занятия всё равно обходятся дешевле, чем их реальные аналоги. Не можете себе позволить 2–3 «персоналки» в неделю? А вот в виртуальном мире могут найтись более гуманные расценки.

фитнес В оговоренный день и час тренер будет ждать дома, прямо на экране ноутбука Фото: Depositphotos

Заниматься фитнесом онлайн — значит оставить себя без последнего железного оправдания прокрастинатора, про нехватку времени. Больше не получится сказать себе, что в фитнес-клуб не доехать из-за пробок, или что после работы невозможно успеть на нужное групповое занятие, или что фитнес-клуб съест половину выходного дня. В оговоренный день и час тренер будет ждать дома, прямо на экране ноутбука. Будет потрачено ровно столько драгоценного времени, сколько длится само занятие.

Многих может смутить физическое отсутствие инструктора рядом с собой: кто поддержит и подстрахует? Действительно, это одно из слабых мест виртуальных тренировок. Необходимо убедиться, что приглянувшийся тренер имеет большой опыт (причем как онлайн, так и офлайн). Как правило, профессионалы способны даже на расстоянии заметить ошибки и предотвратить травмы подопечных.

Но не стоит знакомиться с абсолютно новым видом фитнеса виртуально. Например, для тех, кто лишь подумывает попробовать силы в йоге, есть смысл вначале походить хотя бы несколько недель в «реальную» студию: изучить основы асан и технику безопасности при их выполнении, выбрать наиболее интересное направление. Затем можно переходить к онлайн-классам.

Где искать онлайн-тренировки

Для любителей соцсетей прямая дорога — прогуляться по тематическим хештегам (#фитнесдома, #фитнесонлайн и англоязычные аналоги). Особенно полезен может быть Instagram — любимая площадка ЗОЖников и ЗОЖниц.

Ну а если лень заниматься интернет-серфингом, ловите подборку интересных предложений со всего мира.

Фитнес по-голливудски

Трейси Андерсон — одна из самых знаменитых фитнес-тренеров в мире. Впрочем, и клиенты у нее не безвестные: в их числе Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон, Ким Кардашьян. Присоединиться к проводимым в студии Трейси занятиям можно по цене от $29 в месяц. Будут и силовые упражнения (с фокусом на руки, ноги, пресс и ягодицы), и танцевальные классы в качестве аэробной нагрузки. Клиент получает как записи тренировок, так и доступ к стримам из студии.

Тело, как у балерины? Можно!

Многие девочки в детстве мечтают стать балеринами, но получается мало у кого. Если мечта еще жива, есть возможность приблизиться к ее осуществлению. От 3 до 5 раз в неделю студия BalletBlast проводит групповые онлайн-занятия в своей закрытой группе в Facebook. За $39 в месяц (или $239 в год) можно присоединиться к реальному занятию в виртуальном режиме. Еще в сообществе опубликованы видео с более чем 100 прошедшими тренировками, которые можно испробовать в любое удобное время.

Также для единомышленников BalletBlast проводит офлайн-мероприятия — ретриты. Например, в октябре подписчицы встречались в Калифорнии; занимались балетом и йогой, медитировали, пробовали серфинг и наслаждались массажами.

Основательница BalletBlast Бри Джонсон считает, что ее аэробные классы — отличная альтернатива залу с тренажерами: балетные па позволяют лепить тело ничуть не менее прекрасное.

Тренируйся, как индийская кинозвезда

Мумбайская сеть фитнес-залов Body Sculptor гордится тем, что тренирует болливудских селебрити, особенно мужского пола. Но это не значит, что далекие эксперты недоступны для всех прочих: у компании и ее основателя, Прашанта Саванта, есть интернациональные онлайн-программы. Они подойдут любому, кто готов потратить восемь недель на свое преображение (и при этом знает язык инструктажа — английский). Студия предлагает функциональные тренировки и TRX-занятия.

За тренировки в стиле Болливуда нужно выложить от $150 в месяц. За $1 тыс. в месяц ученика будет тренировать лично отец-основатель Body Sculptor. Он же составит и диету для своего подопечного. Прашант уверен, что смысла в фитнесе нет, если человек продолжает питаться неправильно.

Полчаса на спорт

Большинство программ подразумевает часовые или даже полуторачасовые тренировки. Новичкам, а также тем, кто возвращается «в большой спорт» после долгого перерыва, такое может оказаться не под силу. Получасовые тренировки найдутся на американском портале Daily Burn Единственная проблема — разница часовых поясов, занятия проходят в 9 утра по времени Восточного побережья США. Но не беда: Daily Burn хранит записи занятий и предоставляет доступ подписчикам.

Кстати, тренировки всегда разные, рутины не будет. На занятия приходят приглашенные фитнес-эксперты и звезды. Участники говорят, что чувствуются командный дух и атмосфера дружеского единомыслия — и это при том, что каждый у себя дома.

Попробовать легендарный метод

Даже если вы не слышали ранее о Лотте Берк, вам точно знакомы ее фитнес-идеи. В середине прошлого века немецкая танцовщица и преподавательница разработала теорию о «стабильном корпусе» (то самое подтягивание мышц живота, которое так важно для снятия нагрузки с поясницы при выполнении различных упражнений). Затем балерина придумала собственный комплекс упражнений: смесь танцевальных па, статической силовой нагрузки и кое-каких элементов гимнастики Йозефа Пилатеса. По ее методике до сих пор работают многие студии и тренеры. Особенно ценится метод Лотты Берк теми, кто хочет стройные ноги и подтянутые бедра. Тренироваться по методу Берк можно в студиях Physique57, расположенных в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Бангкоке и Дубаи. Хотя проще присоединиться к стримам и получать записи уроков.

Цена вопроса — 20 долларов в месяц.

Всё включено

Не знаете точно, каким видом фитнеса лучше заняться? Тогда нужен цифровой фитнес-клуб с кучей разных программ на любой вкус. Именно так позиционирует себя Caravan Wellness. Подписчикам доступны классы в режиме реального времени, записи уроков, советы диетолога. Можно попробовать йогу, силовые тренировки, стретчинг, пилатес, медитацию. Всё, как в фитнес-центре рядом с домом. Ну разве что в бассейне поплавать нельзя.

Хоть каждый день

Особенность йога-практики — это желательность ежедневных тренировок. Конечно, и пару раз в неделю — лучше, чем ничего, но один день с йогой — это два шага вперед, а день без йоги — это шаг назад. По крайней мере, так говорил Б.К.С. Айенгар, основатель одноименного направления в йоге. Мало кто может позволить себе ежедневные походы в студию, а одинокие домашние сессии у многих сходят на нет (вместе с остатками энтузиазма).

фитнес Особенность йога-практики — это желательность ежедневных тренировок Фото: Depositphotos

Онлайн-йога может помочь сберечь время и деньги, а заодно выполнить заветы Айенгара. Например, можно попробовать занятия от YogaGlo. Выбор вариантов впечатляет: йога для новичков и продвинутых, для женщин и мужчин, виньяса-флоу, хатха, кундалини, аштанга. Цена — от $19 в месяц.

Бесплатно, то есть даром

Интересно, что можно и вовсе не тратиться на онлайн-фитнес мирового уровня. Правда, в этом случае вы либо получите лишь записи тренировок и обобщенные, а не персональные фитнес-планы, либо предложение будет лимитировано по времени. Например, уже упоминавшуюся программу BalletBlast можно тестировать бесплатно 7 дней.

Производитель фитнес-оборудования DynaPro предлагает бесплатно совершенствовать мышцы пресса в течение 30 дней. Единственное, чтобы выполнять дома программу, придется всё же купить фитбол.

Daily Burn тоже бескорыстно предлагает потестировать занятия в течение 30 дней и лишь затем решить, продолжать за свои кровные или нет.