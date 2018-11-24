Когда бег недолог: поклонники ЗОЖ уходят из спортзалов в интернет
Если вам каждый раз невыносимо лень ехать в спортзал, но всё же хочется быть стройным и здоровым, то онлайн-фитнес может оказаться оптимальным решением — и одним из главных в вашей жизни. Особенно актуален виртуальный спорт в холодные и неуютные зимние месяцы, когда приятнее остаться дома. Звучит неплохо? «Известия» рассказывают об этом относительно новом цифровом явлении, оценивая плюсы и минусы.
Главные «да» и «нет» онлайн-фитнеса
Нет, онлайн-фитнес не имеет ничего общего с аэробикой по телевизору из 1980-х или видеоуроками Синди Кроуфорд образца 1990-х.
Да, он действительно происходит в режиме реального времени с настоящим преподавателем.
Нет, онлайн-фитнес не заменит некоторые виды тренировок. Например, если вы любите «железо» и только «железо», домашние занятия тут, по понятным причинам, бессильны.
Да, онлайн-тренировки очень разнообразны. Можно найти тренера по йоге, пилатесу, интервальным тренировкам, танцам... Проще назвать занятие, которые невозможно провести онлайн (среди последних — только требующие громоздкого и дорогого инвентаря).
Что это такое и как это работает?
В СМИ и блогах онлайн-фитнесом именуют обычно два вида занятий. Первый — это настоящий класс в реальном времени: тренер ждет своих подопечных в Skype или другой удобной программе/приложении/соцсети с мультимедийными функциями. Именно такой вид тренировок, пожалуй, наиболее корректно называть онлайн-фитнесом. При этом занятия могут быть как групповыми, так и индивидуальными.
Плюс авторских мобильных приложений для фитнеса в том, что заниматься можно в любое время и в любом месте
Вторая разновидность — это всевозможные YouTube-каналы, видеокурсы по подписке, авторские мобильные приложения для фитнеса. Их плюс в том, что заниматься можно в любое время и в любом месте, не согласуя занятие с тренером. Но, с другой стороны, инструктора не будет рядом, чтобы подбодрить, поругать и поправить ошибки. Вряд ли это можно назвать настоящей онлайн-тренировкой (скорее просто цифровой).
Преимущества и недостатки онлайн-фитнеса
Выбрать подходящую программу непросто, но зато проблемы с географией отпадают автоматически. Что с того, если тренер живет в Москве, а его ученик — в Санкт-Петербурге? Занятие всё равно проходит в Сети. А при условии знания иностранных языков вполне можно выбрать преподавателя из другой страны. Например, многие тренеры из США и Австралии, в том числе и знаменитые, всё чаще предлагают свои услуги онлайн.
Еще одно значимое достоинство онлайн-фитнеса — стоимость. Она сильно различается в зависимости от вида тренировок, именитости тренера и онлайн-школы. Но виртуальные занятия всё равно обходятся дешевле, чем их реальные аналоги. Не можете себе позволить 2–3 «персоналки» в неделю? А вот в виртуальном мире могут найтись более гуманные расценки.
В оговоренный день и час тренер будет ждать дома, прямо на экране ноутбука
Заниматься фитнесом онлайн — значит оставить себя без последнего железного оправдания прокрастинатора, про нехватку времени. Больше не получится сказать себе, что в фитнес-клуб не доехать из-за пробок, или что после работы невозможно успеть на нужное групповое занятие, или что фитнес-клуб съест половину выходного дня. В оговоренный день и час тренер будет ждать дома, прямо на экране ноутбука. Будет потрачено ровно столько драгоценного времени, сколько длится само занятие.
Многих может смутить физическое отсутствие инструктора рядом с собой: кто поддержит и подстрахует? Действительно, это одно из слабых мест виртуальных тренировок. Необходимо убедиться, что приглянувшийся тренер имеет большой опыт (причем как онлайн, так и офлайн). Как правило, профессионалы способны даже на расстоянии заметить ошибки и предотвратить травмы подопечных.
Но не стоит знакомиться с абсолютно новым видом фитнеса виртуально. Например, для тех, кто лишь подумывает попробовать силы в йоге, есть смысл вначале походить хотя бы несколько недель в «реальную» студию: изучить основы асан и технику безопасности при их выполнении, выбрать наиболее интересное направление. Затем можно переходить к онлайн-классам.
Где искать онлайн-тренировки
Для любителей соцсетей прямая дорога — прогуляться по тематическим хештегам (#фитнесдома, #фитнесонлайн и англоязычные аналоги). Особенно полезен может быть Instagram — любимая площадка ЗОЖников и ЗОЖниц.
Ну а если лень заниматься интернет-серфингом, ловите подборку интересных предложений со всего мира.
Фитнес по-голливудски
Трейси Андерсон — одна из самых знаменитых фитнес-тренеров в мире. Впрочем, и клиенты у нее не безвестные: в их числе Гвинет Пэлтроу, Дженнифер Энистон, Ким Кардашьян. Присоединиться к проводимым в студии Трейси занятиям можно по цене от $29 в месяц. Будут и силовые упражнения (с фокусом на руки, ноги, пресс и ягодицы), и танцевальные классы в качестве аэробной нагрузки. Клиент получает как записи тренировок, так и доступ к стримам из студии.
Тело, как у балерины? Можно!
Многие девочки в детстве мечтают стать балеринами, но получается мало у кого. Если мечта еще жива, есть возможность приблизиться к ее осуществлению. От 3 до 5 раз в неделю студия BalletBlast проводит групповые онлайн-занятия в своей закрытой группе в Facebook. За $39 в месяц (или $239 в год) можно присоединиться к реальному занятию в виртуальном режиме. Еще в сообществе опубликованы видео с более чем 100 прошедшими тренировками, которые можно испробовать в любое удобное время.
Также для единомышленников BalletBlast проводит офлайн-мероприятия — ретриты. Например, в октябре подписчицы встречались в Калифорнии; занимались балетом и йогой, медитировали, пробовали серфинг и наслаждались массажами.
My soul loves connecting and sweating it out with you ladies soooo much! #bbwomensretreat2018 @bbwomensretreat
Публикация от Ballet Blast (@balletblast) 8 Окт 2018 в 9:20 PDT
Основательница BalletBlast Бри Джонсон считает, что ее аэробные классы — отличная альтернатива залу с тренажерами: балетные па позволяют лепить тело ничуть не менее прекрасное.
Тренируйся, как индийская кинозвезда
Мумбайская сеть фитнес-залов Body Sculptor гордится тем, что тренирует болливудских селебрити, особенно мужского пола. Но это не значит, что далекие эксперты недоступны для всех прочих: у компании и ее основателя, Прашанта Саванта, есть интернациональные онлайн-программы. Они подойдут любому, кто готов потратить восемь недель на свое преображение (и при этом знает язык инструктажа — английский). Студия предлагает функциональные тренировки и TRX-занятия.
Before you decide to ignore this opportunity there are 3 things I want you to consider... #1 You will never gain muscle or lose weight... until you get your diet perfectly balanced. Period #2 The chances of you succeeding with a cookie cutter training plan or a self-made one - are not good at all. You NEED an expert to guide you.. based on your goals #3 Without accountability, over 90% people lose track of their goals or just give up. You WANT a supportive community on your journey That's why my transformation plans work for... With me, you get.. #1 A simple, easy-to-follow balanced Meal Plan #2 Workout programs based on your experience #3 A family like community and regular check-ins I'm 110% committed to helping you and 120% confident that my program will work for YOU... Are you ready to take control of your life? Give me a few months of your time, and I'll help you find the very best version of you. You'll become fitter, stronger, and much more confident! Take Action NOW: Your trainer. prashant sawant
Публикация от Prashant Sawant (@prashantsixpack) 15 Ноя 2018 в 9:28 PST
За тренировки в стиле Болливуда нужно выложить от $150 в месяц. За $1 тыс. в месяц ученика будет тренировать лично отец-основатель Body Sculptor. Он же составит и диету для своего подопечного. Прашант уверен, что смысла в фитнесе нет, если человек продолжает питаться неправильно.
Полчаса на спорт
Большинство программ подразумевает часовые или даже полуторачасовые тренировки. Новичкам, а также тем, кто возвращается «в большой спорт» после долгого перерыва, такое может оказаться не под силу. Получасовые тренировки найдутся на американском портале Daily Burn Единственная проблема — разница часовых поясов, занятия проходят в 9 утра по времени Восточного побережья США. Но не беда: Daily Burn хранит записи занятий и предоставляет доступ подписчикам.
Кстати, тренировки всегда разные, рутины не будет. На занятия приходят приглашенные фитнес-эксперты и звезды. Участники говорят, что чувствуются командный дух и атмосфера дружеского единомыслия — и это при том, что каждый у себя дома.
We get through #wednesday with a little help from our friends. Whatever challenge you may face today, remember you’ve always got the support of the #dbtribe. 🤜💥🤛🏻 . . . #dailyburn #dailyburn365 #db365 #fitness #fistbump #fitfam #friendshipgoals #communityovercompetition #fitnessmotivation #squadgoals #findingconfidence #teamwork #teamworkmakesthedreamwork #excercise #youcandoit #wednesdayvibes #wednesdaymotivation
Публикация от Daily Burn (@dailyburn) 22 Авг 2018 в 9:59 PDT
Попробовать легендарный метод
Даже если вы не слышали ранее о Лотте Берк, вам точно знакомы ее фитнес-идеи. В середине прошлого века немецкая танцовщица и преподавательница разработала теорию о «стабильном корпусе» (то самое подтягивание мышц живота, которое так важно для снятия нагрузки с поясницы при выполнении различных упражнений). Затем балерина придумала собственный комплекс упражнений: смесь танцевальных па, статической силовой нагрузки и кое-каких элементов гимнастики Йозефа Пилатеса. По ее методике до сих пор работают многие студии и тренеры. Особенно ценится метод Лотты Берк теми, кто хочет стройные ноги и подтянутые бедра. Тренироваться по методу Берк можно в студиях Physique57, расположенных в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Бангкоке и Дубаи. Хотя проще присоединиться к стримам и получать записи уроков.
Цена вопроса — 20 долларов в месяц.
Всё включено
Не знаете точно, каким видом фитнеса лучше заняться? Тогда нужен цифровой фитнес-клуб с кучей разных программ на любой вкус. Именно так позиционирует себя Caravan Wellness. Подписчикам доступны классы в режиме реального времени, записи уроков, советы диетолога. Можно попробовать йогу, силовые тренировки, стретчинг, пилатес, медитацию. Всё, как в фитнес-центре рядом с домом. Ну разве что в бассейне поплавать нельзя.
Хоть каждый день
Особенность йога-практики — это желательность ежедневных тренировок. Конечно, и пару раз в неделю — лучше, чем ничего, но один день с йогой — это два шага вперед, а день без йоги — это шаг назад. По крайней мере, так говорил Б.К.С. Айенгар, основатель одноименного направления в йоге. Мало кто может позволить себе ежедневные походы в студию, а одинокие домашние сессии у многих сходят на нет (вместе с остатками энтузиазма).
Особенность йога-практики — это желательность ежедневных тренировок
Онлайн-йога может помочь сберечь время и деньги, а заодно выполнить заветы Айенгара. Например, можно попробовать занятия от YogaGlo. Выбор вариантов впечатляет: йога для новичков и продвинутых, для женщин и мужчин, виньяса-флоу, хатха, кундалини, аштанга. Цена — от $19 в месяц.
Бесплатно, то есть даром
Интересно, что можно и вовсе не тратиться на онлайн-фитнес мирового уровня. Правда, в этом случае вы либо получите лишь записи тренировок и обобщенные, а не персональные фитнес-планы, либо предложение будет лимитировано по времени. Например, уже упоминавшуюся программу BalletBlast можно тестировать бесплатно 7 дней.
Производитель фитнес-оборудования DynaPro предлагает бесплатно совершенствовать мышцы пресса в течение 30 дней. Единственное, чтобы выполнять дома программу, придется всё же купить фитбол.
Monday is the perfect time to start anew. What is your goal this week? Share in the comments below. 📸 @mickiphit
Публикация от DynaPro Workouts + Gear (@dyna_pro) 20 Авг 2018 в 10:09 PDT
Daily Burn тоже бескорыстно предлагает потестировать занятия в течение 30 дней и лишь затем решить, продолжать за свои кровные или нет.