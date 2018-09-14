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В Госдуме собираются законодательно закрепить понятие «фитнес»

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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В Госдуму поступил законопроект, законодательно закрепляющий понятие «фитнес», сообщает телеканал РЕН ТВ.

Авторами документа выступили глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев вместе с экс-чемпионом мира по боксу Дмитрием Пирогом.

Предполагается, что поправки внесут в федеральный закон «О физической культуре и спорте». В случае принятия закон будет содержать понятие «фитнес» с указанием его особенностей и специфики оказания соответствующих услуг.

Также документ устанавливает, что фитнес-услуги должны оказываться не только в соответствии с законом, но и с национальными и профессиональными стандартами.

12 сентября в Госдуму внесли проект дуэльного кодекса России, который разрешает проведение дуэлей только между чиновниками. Автор законопроекта отмечает, что эти меры направлены на упорядочение проведения дуэлей и определение основных причин вызова обидчика на поединок.

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