Проект Дуэльного кодекса внесли в Госдуму

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес в нижнюю палату парламента проект Дуэльного кодекса России, который разрешает проведение дуэлей только между чиновниками. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента

Автор законопроекта отмечает, что эти меры направлены на упорядочение порядка проведения дуэлей и определение основных причин вызова обидчика на поединок.

В документе указано, что основным принципом дуэли является разрешения недоразумений между отдельными государственными или муниципальными служащими без помощи третьих лиц. При этом дуэли между гражданами, не являющимися чиновниками, недопустимы и представляют собой аномалию, поскольку не отвечают своему назначению и вторгаются в область судебной компетенции.

Кодекс определяет дуэль как способ отмщения за нанесенное оскорбление, причем оскорбление может быть нанесено только равным равному. Таким образом лицо, не относящееся к категории чиновников, может только нарушить их право, но не оскорбить. Дуэль также не может заменять органы судебного правосудия, которые служат для восстановления и защиты нарушенного права.

Кроме того, в проекте кодекса указано, что в случае вызова госслужащего на дуэль с гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему возможность искать защиты своих прав в суде. В обратном случае разрешение спора между гражданами должно также проводиться в судебном порядке. Однако если чиновник желает выйти на поединок с вызвавшим его на дуэль гражданином, ему необходимо получить формальное письменное разрешение непосредственного руководителя, который определит, достоин ли противник оказываемой ему чести.

Накануне 11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов опубликовал видеообращение к блогеру Алексею Навальному, в котором вызвал его на дуэль за клевету.