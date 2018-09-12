Прямой эфир

Проект Дуэльного кодекса внесли в Госдуму

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внес в нижнюю палату парламента проект Дуэльного кодекса России, который разрешает проведение дуэлей только между чиновниками. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента

Автор законопроекта отмечает, что эти меры направлены на упорядочение порядка проведения дуэлей и определение основных причин вызова обидчика на поединок.

Муниципалитетам предлагают дать срок
Местным властям требуется больше времени на исполнение решений судов, чем предусмотрено законом

В документе указано, что основным принципом дуэли является разрешения недоразумений между отдельными государственными или муниципальными служащими без помощи третьих лиц. При этом дуэли между гражданами, не являющимися чиновниками, недопустимы и представляют собой аномалию, поскольку не отвечают своему назначению и вторгаются в область судебной компетенции.

Кодекс определяет дуэль как способ отмщения за нанесенное оскорбление, причем оскорбление может быть нанесено только равным равному. Таким образом лицо, не относящееся к категории чиновников, может только нарушить их право, но не оскорбить. Дуэль также не может заменять органы судебного правосудия, которые служат для восстановления и защиты нарушенного права.

Кроме того, в проекте кодекса указано, что в случае вызова госслужащего на дуэль с гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему возможность искать защиты своих прав в суде. В обратном случае разрешение спора между гражданами должно также проводиться в судебном порядке. Однако если чиновник желает выйти на поединок с вызвавшим его на дуэль гражданином, ему необходимо получить формальное письменное разрешение непосредственного руководителя, который определит, достоин ли противник оказываемой ему чести.

Накануне 11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов опубликовал видеообращение к блогеру Алексею Навальному, в котором вызвал его на дуэль за клевету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Симоньян вызвала Порошенко на «дуэль» по русскому языку
Следователи проверяют обстоятельства «дуэли» двух полицейских в Дагестане

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017