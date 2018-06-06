Симоньян вызвала Порошенко на «дуэль» по русскому языку

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила президенту Украины Петру Порошенко провести «дуэль» по русскому языку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

В качестве оружия главный редактор предложила использовать диктант.

«Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса», — цитирует ее слова сайт RT.

Также Симоньян заявила о готовности сделать «морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного».

Ранее украинский лидер в интервью испанской газете заявил, что главный редактор RT, назвав президента РФ Владимира Путина «вождем», наверняка знала, что это слово «в русском языке также означает «фюрер». В ответ на это Маргарита Симоньян написала, что Порошенко умилил ее до слез тем, что учит ее русскому языку.