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Симоньян вызвала Порошенко на «дуэль» по русскому языку

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Фото: Global Look Press
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян предложила президенту Украины Петру Порошенко провести «дуэль» по русскому языку. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

В качестве оружия главный редактор предложила использовать диктант.

«Если я сделаю больше ошибок, чем он, немедленно увольняюсь отовсюду, признаю, что Крым украинский, Россия бомбит Донбасс, а сама я — вождь мирового фейкньюса», — цитирует ее слова сайт RT.

Также Симоньян заявила о готовности сделать «морфологический разбор любого заимствованного наречия и разговорного прилагательного».

Ранее украинский лидер в интервью испанской газете заявил, что главный редактор RT, назвав президента РФ Владимира Путина «вождем», наверняка знала, что это слово «в русском языке также означает «фюрер». В ответ на это Маргарита Симоньян написала, что Порошенко умилил ее до слез тем, что учит ее русскому языку.

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