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Глава Росгвардии пригрозил сделать из Навального «сочную отбивную»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал блогера Алексея Навального на дуэль, пообещав сделать из него «отбивную». Видеообращение размещено на сайте ведомства

Как пояснил военный, 42-летний Навальный допустил в отношении него «оскорбительные, клеветнические размышления», что не принято просто так прощать в офицерской среде. 64-летний Золотов добавил, что подлеца испокон веков били по лицу, вызывали на дуэль, поэтому не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций.

«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал генерал, добавив, что если Навальный начнет «съезжать» с этой сатисфакции, то нему прилипнет клеймо «слизняка».

Он добавил, что не стал разговаривать с блогером, если бы тот был «просто человеком с улицы».

«Но вы же человек с президентскими амбициями, вы так раздуваете капюшон собственной значимости. Вам, правда, часто в него плюют. Но для вас что это? Все равно, что божья роса», — констатировал Золотов.

Как отметил генерал, Навальный это просто «моська, возомнившая себя слоном» и которой никто как следует никогда не давал «по заднице», чтоб он «печенкой это прочувствовал».

27 августа Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста. Блогера признали виновным в повторной организации несанкционированного митинга, который состоялся в январе 2018 года.

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