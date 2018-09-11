Глава Росгвардии пригрозил сделать из Навального «сочную отбивную»
Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал блогера Алексея Навального на дуэль, пообещав сделать из него «отбивную». Видеообращение размещено на сайте ведомства.
Как пояснил военный, 42-летний Навальный допустил в отношении него «оскорбительные, клеветнические размышления», что не принято просто так прощать в офицерской среде. 64-летний Золотов добавил, что подлеца испокон веков били по лицу, вызывали на дуэль, поэтому не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций.
«Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал генерал, добавив, что если Навальный начнет «съезжать» с этой сатисфакции, то нему прилипнет клеймо «слизняка».
Он добавил, что не стал разговаривать с блогером, если бы тот был «просто человеком с улицы».
«Но вы же человек с президентскими амбициями, вы так раздуваете капюшон собственной значимости. Вам, правда, часто в него плюют. Но для вас что это? Все равно, что божья роса», — констатировал Золотов.
Как отметил генерал, Навальный это просто «моська, возомнившая себя слоном» и которой никто как следует никогда не давал «по заднице», чтоб он «печенкой это прочувствовал».
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27 августа Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток административного ареста. Блогера признали виновным в повторной организации несанкционированного митинга, который состоялся в январе 2018 года.