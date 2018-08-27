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Суд арестовал Навального на 30 суток

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Тверской суд Москвы признал блогера Алексея Навального виновным в повторной организации несанкционированного митинга, состоявшегося в январе этого года, и назначил ему наказание в виде 30 суток административного ареста. Об этом в понедельник, 27 августа, сообщил корреспондент портала iz.ru из зала суда.

Судья огласил решение, в соответсвии с которым Навального признали виновным в правонарушении по ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Защита заявила о намерении обжаловать приговор.

При этом срок административного наказания блогера будет исчисляться с 17:10 мск 27 августа, передает ТАСС. «Суд зачел в срок административного наказания задержание Навального в период с 14 часов 40 минут 28 января 2018 года по 22 часа 40 минут 28 января 2018 года, а также период с 13 часов 50 минут 25 августа 2018 года по 17 часов 10 минут 27 августа 2018 года», — отметила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

Сотрудники полиции задержали Навального 25 августа возле его дома. После этого блогера доставили в отделение полиции, где он и пробыл до суда. 

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