Минобороны запретило проносить фитнес-браслеты на режимные объекты

Минобороны запретило проносить гаджеты на территорию ведомственных режимных объектов. Запрет в том числе касается организаций, где работают с документами, содержащими гостайну.

Под санкции попали смартфоны и сотовые телефоны с камерами, а также фото- и видеооборудование, ноутбуки, смарт-часы, фитнес-браслеты и даже кнопочные мобильные телефоны.

Соответствующие правила уже направлены в войска и начали действовать. В них (копия есть у «Известий») также указано, что запрещены все устройства, способные определять координаты, оснащенные Wi-Fi, Bluetooth, модемами и инфракрасными портами.

Для того, чтобы пронести гаджет, посетитель обязан заранее представлять перечень оборудования — после чего командир части должен выписать специальный пропуск.

Кроме того, USB-порты на служебных компьютерах теперь работают только с сертифицированными устройствами. Для переноса информации теперь по старинке используются компакт-диски.

«Ситуацию нужно воспринимать спокойно. В нынешних условиях такие запреты необходимы», — сказал «Известиям» советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко.

Подробнее — в материале «Известий»:

С гаджетом вход запрещен