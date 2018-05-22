Специальный самолет-носитель создали для ракетного комплекса «Кинжал»

Для авиационного ракетного комплекса «Кинжал» была создана специальная модификация истребителя-перехватчика МиГ-31, рассказали «Известиям» в Минобороны.

Отмечается, что в связи с «переквалификацией» из перехватчика в ударную машину понадобилось новое бортовое оборудование. Кроме того, с самолета сняли радар, увеличили запас топлива и переделали кабину экипажа, куда установили системы для управления новым вооружением. В то же время была заново разработана методика боевого применения самолета, для чего пришлось переучить пилотов.

В составе комплекса «Кинжал» самолет фактически выполняет роль «первой ступени». Он разгоняется и набирает высоту и только после этого выполняет пуск. «Кинжал» способен поражать авианосцы и эсминцы потенциального противника. Боевая часть комплекса — аэробаллистическая ракета серии «Искандер».

Подробнее — в материале «Известий»:

«Кинжал» доверили новому носителю