Прямой эфир

С гаджетом вход запрещен

Минобороны запретило проносить на территорию особо важных объектов любые электронные устройства
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны запретило проносить гаджеты на территорию ведомственных режимных объектов (в том числе в любые организации, где работают с документами, содержащими гостайну). Под санкции попали практически все электронные устройства — смартфоны и сотовые телефоны с камерами, а также фото- и видеооборудование, смарт-часы, фитнес-браслеты. Не разрешены даже кнопочные мобильники, хотя первоначально их планировали допустить к использованию.

В Министерстве обороны «Известиям» рассказали, что соответствующие правила уже направлены в войска и начали действовать. Жесткие ограничения касаются именно режимных объектов, они не распространяются на все воинские части.

По данным «Известий», первоначальный список запрещенных гаджетов был короче. В частности, допускалось использование на режимных объектах простых кнопочных телефонов. Однако и они оказались вне закона. Теперь нельзя проносить любые гаджеты не только в отдельные войсковые части, но и на объекты, где работают с документами, содержащими государственную тайну (с грифом «секретно», «совершенно секретно» и «особой важности»). Таким образом, запреты ужесточились и распространились на многие объекты Генштаба.

В правилах (копия документа есть в распоряжении «Известий») перечислены технические средства, которые попали под санкции. В перечень вошли смартфоны, средства спутниковой связи, ноутбуки, а также мобильные телефоны. Запрещены все устройства с расширенными мультимедийными возможностями (аудиозапись, фото- и видеосъемка) или способные определять координаты. Вне закона оказались также «умные» часы и фитнес-браслеты, а также техника, оснащенная модулями Wi-Fi, Bluetooth, инфракрасными портами и мобильными модемами.

В некоторых случаях гаджет всё же можно взять с собой на территорию военного объекта. Для этого посетитель заранее представляет перечень оборудования — после чего командир части должен выписать специальный пропуск.

Параллельно в вооруженных силах внедряются превентивные методы технической защиты от утечек информации. USB-порты на служебных компьютерах теперь защищены и работают только с сертифицированными устройствами. Для переноса информации с одного ПК на другой по старинке используются компакт-диски. При этом сильно ограничено количество устройств с возможностью записи CD-ROM.

С апреля ужесточен контроль на контрольно-пропускных пунктах воинских частей и штабов. Посетителей, которые проносят объемные сумки, тщательно досматривают при входе. При обнаружении запрещенного устройства гостя не пропускают на объект.

Минобороны — высокотехнологичное ведомство, его представители в полной мере оценивают риски нежелательной утечки информации. Военнослужащие вынуждены принимать все необходимые меры, чтобы сохранить свои секреты, рассказал «Известиям» советник президента России по вопросам интернета Герман Клименко.

— Сейчас ряд гражданских корпораций запрещают использование личных технических средств у себя в офисах, — отметил Герман Клименко. — Ситуацию нужно воспринимать спокойно. В нынешних условиях такие запреты необходимы. Это действенная мера по обеспечению секретности и информационной безопасности в воинских частях.

В США существуют не менее суровые правила использования электронного оборудования на территории военных объектов. Насколько серьезно американцы относятся к проблеме шпионажа, можно судить по жестким запретам, введенным в консульствах Соединенных Штатов. Желающим получить визу запрещено проносить туда практически все гаджеты. «Контрабандой» считаются даже провода, фены, батарейки, калькуляторы, электробритвы и электронные сигареты. Сотрудники службы безопасности могут не пропустить практически любого посетителя, если найдут у него подозрительные предметы.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017