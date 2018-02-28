Табу на соцсети включили в кодекс

Минобороны подготовило кодекс поведения для офицеров и генералов Генштаба, главкоматов и командований военных округов. Этот документ описывает все аспекты деятельности управленца — от внешнего вида и манеры разговаривать до организации работы подразделений и постановки задач подчиненным. Специальный раздел посвящен информационным технологиям и соблюдению секретности при их использовании. На особом контроле — мобильные телефоны, а социальные сети объявлены «табу». По словам экспертов, и в царской, и в советской армии офицер Генштаба был образцом профессионализма и хороших манер.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, в середине февраля во все центральные органы военного управления был направлен документ «О стиле работы офицеров Генерального штаба» (имеется в распоряжении редакции). Он был разработан в конце прошлого года и утвержден лично начальником Генштаба генералом армии Валерием Герасимовым. Это кодекс поведения офицера-управленца при исполнении служебных обязанностей. Документ стал результатом анализа практического опыта, он призван повысить эффективность деятельности должностных лиц ВС РФ. Кодекс носит рекомендательный характер, но его соблюдение будет учитываться при аттестации офицера и оценке его служебной деятельности.

Документ состоит из нескольких десятков страниц. В нем десять разделов — например, «Вы — руководитель», «Вступление в должность», «Координация и мотивация подчиненных», «Воспитательная работа» и «Завершение работы в должности».

В разделе об организации работы авторы стремились ответить на вопрос: какие личные качества должен в первую очередь демонстрировать руководитель. Офицеру рекомендуют быть терпимым и доброжелательным с подчиненными — подчеркивается, что они находятся под защитой руководителя. Начальник не должен перекладывать ответственность за принятие окончательного решения на плечи подчиненного. Предлагается ставить личному составу максимально конкретные задачи, избегая неопределенностей — таких как «усилить», «поднять», «повысить» и т.п.

Как записано в кодексе, офицер всегда имеет достойный внешний вид и в любой ситуации выглядит как руководитель. Поэтому предписывается тщательно следить за прической (у себя и подчиненных) и одеждой. В частности, «неуместны куртки и майки с надписями на иностранном языке и флагами других государств».

Особое внимание уделено культуре речи. Офицер не может использовать уличный жаргон и нежелательную лексику, чтобы не стать объектом насмешек и не утратить авторитет в глазах окружающих. Авторы понимают, что имеют дело с живыми людьми, и признают, что «вырваться нехорошее слово может у каждого, но именно вырваться, а не быть системой». Приводятся и конкретные примеры: в частности, когда офицеры, выступая перед представителями федеральных органов исполнительной власти, практически в каждую фразу умудрялись вставлять нецензурное слово. Предлагается даже записывать собственную речь на диктофон, чтобы выявлять слова-паразиты и ненужные междометия.

Компетентный руководитель должен уметь пользоваться ПК и оргтехникой. Однако в этой сфере много подводных камней. Необходимо запретить использование для работы личных компьютеров, внешних жестких дисков и иных накопителей информации. Нельзя использовать и служебные, полученные в обход установленных правил. Строго предписано взять под личный контроль своевременность установки и обновления антивирусных программ.

Отдельно оговариваются правила использования мобильников. Сотовый телефон назван «идеальным прибором для шпионажа за его владельцем и получения конфиденциальной информации и статистических данных для анализа». Поэтому запрещается принимать в подарок телефоны от посторонних людей. Нельзя и оставлять собственный аппарат без присмотра, чтобы исключить возможность внесения любых изменений в его программное обеспечение. Под категорическим запретом оказались социальные сети. Согласно кодексу, они являются «табу для вас и ваших подчиненных».

Не обойдено вниманием рабочее место офицера. Настоятельно рекомендуется разместить в кабинете портрет президента РФ, министра обороны. А вот чайный сервиз предлагают спрятать.

Военный эксперт Владислав Шурыгин отметил, что еще со времен царской армии выпускники Академии Генштаба служили образцом для всего офицерского корпуса.

— В императорской России было очень престижно окончить Академию Генштаба, ее выпускников уважали за высокий профессионализм и безукоризненные манеры. Они справедливо считались элитой вооруженных сил, — рассказал эксперт. — Эта традиция продолжилась во времена СССР, где для Генштаба и других центральных органов военного управления был характерен особый стиль поведения и организации работы. Неслучайно к составлению современного кодекса привлекли ветеранов. Это подборка конкретных, практических рекомендаций, направленных на повышение эффективности работы. Важно, что учтены современные реалии. Например, должное внимание уделено информационной безопасности.

Аналогичные документы действуют в вооруженных силах США и ряда других стран НАТО. В Америке изучение кодекса чести офицера входит в обязательную программу трех главных военных академий страны — Вест-Пойнта (армия), Аннаполиса (ВМС) и Колорадо-Спрингс (ВВС).