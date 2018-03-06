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Военных обяжут беречь честь и достоинство

За разглашение служебной информации, пьянство и недостойное поведение солдат и офицеров будут увольнять в упрощенном порядке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Командиры получат право в упрощенном порядке увольнять подчиненных за употребление спиртного, наркотиков, недостойное поведение, коррупцию, а также разглашение служебной негрифованной информации. Как сообщили "Известиям" в Минобороны, военное ведомство предложило внести соответствующие поправки в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Сейчас эти изменения находятся в стадии согласования. По мнению экспертов, цель новых законодательных норм — повысить требования к военнослужащим. Но следует конкретизировать отдельные пункты законопроекта, чтобы не допустить злоупотреблений.

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Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» были разработаны в начале 2018 года, сообщили "Известиям" в военном ведомстве. Сейчас они проходят согласование с силовыми ведомствами, в которых предусмотрена военная служба.

Все условия для досрочного увольнения с военной службы прописаны в п. 2 ст. 51 закона  «О воинской обязанности и военной службе». В нем содержится более десятка подпунктов. Военное ведомство планирует начать с малого — уточнить подпункт «е1» (о «нарушениях запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы») формулировкой «установленных в целях противодействия коррупции». А также внести в эту статью два новых самостоятельных подпункта («е3» и «е4»): «в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство военнослужащего» и «в связи с разглашением служебной информации». После этого Минобороны перейдет к основной работе.

Принятие поправок послужат основой для внесения изменений в несколько десятков приказов, инструкций и других нормативных актов ведомства. В настоящее время эти документы разрабатываются и согласовываются. В частности, в них будет определено, какая информация является служебной, а также будет составлен перечень проступков, порочащих честь и достоинство военнослужащего.

В действующей редакции закона «О воинской обязанности и военной службе» не оговорена возможность увольнения военнослужащих за коррупционные и связанные с разглашением служебной информации правонарушения. В законе также не предусмотрено наказание за поступок, порочащий честь и достоинство военнослужащего. В пояснительной записке к поправкам указано, что такие правонарушения действующее законодательство не относит к грубым дисциплинарным проступкам.

Сейчас, чтобы уволить военнослужащего, нужно доказывать, что он неоднократно нарушал условия контракта. Одно из условий — наличие нескольких дисциплинарных взысканий. Из-за этого процесс увольнения затягивается на месяцы. Поправками предлагается устранить этот законодательный пробел и предоставить командирам право увольнять провинившихся в упрощенном порядке.

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Адвокат Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры» Игорь Симонов считает, что Минобороны удастся добиться таких изменений законодательства.

— В России уже есть нормы об увольнении за разглашение служебной информации или порочащие честь и достоинство поступки, — отметил Игорь Симонов. — Такой вид наказания для госслужащих предусмотрен в законе «О государственной гражданской службе в РФ». За недостойные поступки можно уволить и сотрудников МВД. И эти нормы не первый год активно применяются на практике.

Руководитель рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека по вопросам защиты прав военнослужащих Сергей Кривенко считает, что в типовых контрактах военнослужащих много ссылок на уставы и федеральные законы, регулирующие жизнь армии, но мало конкретики.

— Понятие «поступок, порочащий честь и достоинство военнослужащего» нужно четко описать в законодательстве, составив исчерпывающий перечень таких нарушений, — считает Сергей Кривенко. — В уставе не указано, какие именно действия можно считать таковыми. Это понятие можно трактовать по-разному. То же самое касается и пункта, касающегося служебной информации. Были случаи, когда жалобы солдат и офицеров в военную прокуратуру вышестоящие командиры расценивали именно так.

Практика увольнения военнослужащих по дискредитирующим обстоятельствам имеет исторические корни. В советское время офицер мог досрочно покинуть армию из-за совершения «проступков, дискредитирующих высокое звание советского офицера».

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