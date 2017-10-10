Россияне против присутствия военнослужащих в соцсетях

Военнослужащим необходимо на законодательном уровне запретить рассказывать о своей службе в интернете, уверены 69% россиян. Также запрет на ведение своей страницы в соцсетях, по мнению большей части граждан, необходимо ввести для сотрудников ФСБ, полицейских, судей, политиков, дипломатов, медиков и ученых. Такие данные приводит ВЦИОМ в опросе «Болтун — находка для шпиона». Эксперты полагают, что подобные ответы респондентов вызваны опасениями, что в соцсетях военные могут разгласить лишнюю информацию.

Представителям определенных профессий не следует создавать аккаунт в социальных сетях, полагают 51% россиян. Любая информация может стать доступной и использоваться третьими лицами в различных целях, объяснили респонденты. В частности, по их мнению, запрет на ведение своей страницы в интернете должен касаться сотрудников ФСБ (61%), военнослужащих (45%), полицейских (39%), работников судебной системы (37%), высших должностных лиц (37%), политиков (26%), дипломатов (23%), адвокатов (19%), ученых (16%), учителей, преподавателей, воспитателей (15%), медиков (13%) и журналистов (9%).

При этом 37% россиян уверены в обратном: все имеют равные права на создание аккаунта в соцсетях, потому что это вполне безопасно.

В сентябре 2017 года Минобороны предложило законодательно запретить военным рассказывать о себе в интернете. Речь идет о сведениях о самом военнослужащем, его сослуживцах, ведомственной принадлежности и служебной деятельности. Согласно опросу ВЦИОМ, 69% россиян эту инициативу поддерживают. По их мнению, запрет обусловлен интересами безопасности страны (10%), поскольку такие данные могут представлять военную тайну (49%). Еще 14% опрошенных отметили, что «болтун — находка для шпиона». «Все, что происходит на военной службе, незачем знать гражданским», уверены 7% граждан. А по мнению 6%, такой запрет обезопасит и самого военнослужащего.

Против инициативы Минобороны высказались 25% россиян. «Люди должны знать правду о том, что там происходит», уверены 15% опрошенных. Солдаты тоже «имеют право делиться личным, это их свобода слова» (10%), соцсети нужны для общения с родными (5%), кроме того, военнослужащие дают подписку о неразглашении (4%). Однако большинство противников инициативы — 60% — так и не смогли объяснить, почему же они против.

Военнослужащим лучше вообще не пользоваться соцсетями, так как они могут непреднамеренно выдать какую-то важную военную информацию, отметили 61% россиян. За равные права в интернете высказались 32% опрошенных.

Гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов отметил, что фактически сегодня идет информационная война между различными странами и любую информацию, которая выкладывается в соцсети, можно перехватить.

— В такой ситуации действия руководства Минобороны россиянам кажутся логичными. Они также считают, что сотрудники ведомства должны аккуратнее относиться к своим действиям в информационной среде, которая де-факто является площадкой противостояния, — пояснил «Известиям» социолог.

Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов полагает, что в обществе сформировалось ощущение военной угрозы, давления со стороны других государств. В таких условиях есть опасения, что любая информация, которую обнародуют военнослужащие, может стать «лишней».

— Мы видим, как сегодня все жизненно важные сферы подвергаются информационным атакам. Сегодня с помощью, казалось бы, безобидной информации можно сформировать цельную картину о моральном состоянии военнослужащего, узнать о его отношении к службе. Эффективность на поле боя и в поддержании внутренней безопасности заключается в принципе «чем сторона противника меньше знает, тем у тебя больше шансов на успех», — сказал эксперт.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что с советских времен граждане довольно лояльно относятся к армии, полагая, что у военных есть собственные интересы, которые отличаются от общественных.

— Стереотип из книги Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише — о том, что есть у нас тайна и мы должны хранить ее от буржуинов. Хотя в чем именно тайна, никто точно не знает, — заявил политолог.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский полагает, что ограничения на размещение информации в соцсетях необходимы.

— Публикация военнослужащими фотографий или другой информации в соцсетях может привести к разглашению гостайны. Тем самым они могут рассекретить расположение частей, состав вооружения и военной техники, характер действий. Сейчас технологии обработки больших данных вышли на принципиально новый уровень. Они могут анализировать не только цифры или лингвистическую информацию, но и изображения, — рассказал эксперт. — В СССР, например, военнослужащим было запрещено писать домой о местонахождении части. Фотоаппаратом мог пользоваться только один человек на батальон, а в полку таких людей было всего трое.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проходил 4 и 5 октября 2017 года. Участие в нем приняли 1,2 тыс. россиян. Социологи интервьюировали их по телефону.