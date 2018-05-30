Прямой эфир

Минздрав планирует увеличить число приверженцев ЗОЖ до 60%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число россиян, приверженных здоровому образу жизни (ЗОЖ), нужно увеличить за ближайшие 5–6 лет до 60% населения страны. О таких планах Минздрава сообщила в среду, 30 мая, глава ведомства Вероника Скворцова на открытии форума «Здоровье нации — основа процветания России».

В настоящее время более трети россиян придерживаются ЗОЖ, отметила министр, передает ТАСС.

XII Всероссийский форум проходит с 30 мая по 1 июня в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор». Сегодня министр здравоохранения и медики страны обсуждают на мероприятии идеи продвижения ЗОЖ среди населения, передает РЕН ТВ.

На форуме затронут темы новых медицинских технологий и защиты окружающей среды.

28 мая Скворцова назвала условия увеличения продолжительности жизни до 80 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав предложил поднять возраст совершеннолетия до 21 года
ЗОЖ-маркировка полезных продуктов появится в России до конца года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017