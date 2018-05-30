Минздрав планирует увеличить число приверженцев ЗОЖ до 60%

Число россиян, приверженных здоровому образу жизни (ЗОЖ), нужно увеличить за ближайшие 5–6 лет до 60% населения страны. О таких планах Минздрава сообщила в среду, 30 мая, глава ведомства Вероника Скворцова на открытии форума «Здоровье нации — основа процветания России».

В настоящее время более трети россиян придерживаются ЗОЖ, отметила министр, передает ТАСС.

XII Всероссийский форум проходит с 30 мая по 1 июня в Москве в выставочном комплексе «Гостиный двор». Сегодня министр здравоохранения и медики страны обсуждают на мероприятии идеи продвижения ЗОЖ среди населения, передает РЕН ТВ.

На форуме затронут темы новых медицинских технологий и защиты окружающей среды.

28 мая Скворцова назвала условия увеличения продолжительности жизни до 80 лет.