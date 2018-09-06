Ученые рассказали о последствиях малоподвижного образа жизни

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пришла к выводу, что 32% женщин и 23% мужчин по всему миру не получают и десятой части необходимой организму физической активности.

Это может спровоцировать обострение многих хронических заболеваний, а бактерии и вирусные инфекции довершат дело, говорится в статье на сайте Science Alert.

По словам ученых, уже через несколько десятков лет число умерших от недостаточной физической активности может достичь 1,4–1,5 млрд человек. При этом в развитых странах эта цифра будет самой большой. К примеру, в США прогнозируется вымирание 40% взрослого населения, в Великобритании — 36%.

Ранее в сентябре ученые из Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что частые физические нагрузки серьезно изнашивают сердечно-сосудистую систему человека, что впоследствии может привести к преждевременной смерти.