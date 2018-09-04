Ученые обнаружили смертельную опасность частых посещений спортзала

Ученые из Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что частые физические нагрузки серьезно изнашивают сердечно-сосудистую систему человека, что впоследствии может привести к преждевременной смерти.

Всего было обследовано более 730 атлетов в возрасте старше 35 лет, которые переносят среднюю или высокую физическую активность как минимум три дня в неделю. Оказалось, что у 94 человек уже были первые признаки сердечной недостаточности, еще 10 человек и вовсе были отправлены в больницу.

У них медики обнаружили нарушения коронарного кровообращения, которое до момента приступа почти всегда протекает бессимптомно, уточняет Medical Express.

Ученые пришли к выводу, что умеренная физическая активность — один-два дня в неделю — является оптимальной для поддержания здоровья. При этом частые изнуряющие тренировки лишь ухудшают все показатели.

Ранее в сентябре ученые из Института Солка в Калифорнии установили, что прием всей пищи в течение 10 часов может компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла.