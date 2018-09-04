Прямой эфир

Ученые обнаружили смертельную опасность частых посещений спортзала

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Университета Британской Колумбии пришли к выводу, что частые физические нагрузки серьезно изнашивают сердечно-сосудистую систему человека, что впоследствии может привести к преждевременной смерти.

Всего было обследовано более 730 атлетов в возрасте старше 35 лет, которые переносят среднюю или высокую физическую активность как минимум три дня в неделю. Оказалось, что у 94 человек уже были первые признаки сердечной недостаточности, еще 10 человек и вовсе были отправлены в больницу.

У них медики обнаружили нарушения коронарного кровообращения, которое до момента приступа почти всегда протекает бессимптомно, уточняет Medical Express.

Ученые пришли к выводу, что умеренная физическая активность — один-два дня в неделю — является оптимальной для поддержания здоровья. При этом частые изнуряющие тренировки лишь ухудшают все показатели.

Ранее в сентябре ученые из Института Солка в Калифорнии установили, что прием всей пищи в течение 10 часов может компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые обнаружили устойчивые ко всем антибиотикам бактерии
Ученые рассказали о способе продлить жизнь с помощью еды

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017