Ученые доказали риск смерти при похудении для пожилых женщин

Ученые из Центра исследования здоровья Kaiser Permanente в Калифорнии установили зависимость между похудением и возросшим риском смерти для пожилых женщин.

Всего исследователи изучили данные более 1,3 тыс. женщин за последние 20 лет. Выяснилось, что у представительниц прекрасного пола, сбросивших девять и более килограммов, на 74 % возрастал риск преждевременной смерти в следующие пять лет.

Как отмечается в статье на сайте Journal of the American Geriatrics Society, в данном случае разницы между добровольным и вынужденным похудением из-за болезней нет.

В конце августа ученые пришли к выводу, что переход на средиземноморскую диету позитивно сказывается на здоровье пожилых людей и значительно увеличивает продолжительность их жизни.