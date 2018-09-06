Ученые обнаружили гены долголетия

Связь продолжительности жизни с количеством так называемых рибосомных генов в клетках человека выявили ученые ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» (МГНЦ). В своей недавней работе они проанализировали эти гены у больших групп людей различного возраста и пола, вычислив оптимальное количество рибосомных генов, которые отвечают за долголетие.

Наряду с генами, кодирующими всё разнообразие белков живой клетки, геном содержит еще и рибосомные гены, несущие код производителей белка — рибосом. В научно-популярной литературе их называют «генами домашнего хозяйства», так как они необходимы для поддержания всех важнейших функций организма.

В клетках человека количество копий рибосомных генов находится в пределах от 200 до 700, причем оно не меняется в течение жизни. Научные сотрудники лаборатории цитогенетики ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» проанализировали вариабельность числа копий рибосомных генов в геномах больших групп людей различного возраста и обнаружили, что в группе россиян, которые доживают до возраста средней продолжительности жизни и выше (72–91 год), интервал варьирования числа копий рибосомных генов в геноме значительно сужается и составляет 270–540 копий. Ученые предположили, что существует некий оптимальный интервал значений показателя, при котором человек имеет шанс прожить самую долгую жизнь.

— Создается впечатление, что слишком малое количество копий РГ (рибосомных генов) в геноме (менее 270), по-видимому, не обеспечивает достаточный уровень рибосом в случае необходимости ответа организма на различные факторы стресса, в том числе факторы, ускоряющие старение, — рассказала «Известиям» научный сотрудник МГНЦ Елена Малиновская. — Люди с очень высоким содержанием РГ в геноме также обладают пониженной способностью дожития до возраста средней продолжительности жизни. Проверить эту гипотезу на практике довольно сложно, поскольку для этого необходимо проанализировать количество копий РГ у одной и той же статистически значимой группы людей на протяжении всей жизни. Поэтому мы воспользовались модельной схемой, позволяющей получить приближенные представления о закономерностях старения клеток в организме.

Пока неясно, высокое содержание рибосомных генов в геноме — это маркер или один из факторов, непосредственно влияющий на продолжительность жизни человека. Для окончательного вывода о причинах сужения интервала варьирования числа копий рибосомных генов при старении человека нужны дальнейшие исследования с применением образцов ДНК, отбираемых на протяжении длительного периода жизни одних и тех же людей.

Еще один участник исследования — сотрудник лаборатории цитогенетики МГНЦ Наталья Ляпунова подчеркнула связь числа копий рибосомных генов с такими свойствами человека, как устойчивость к стрессам и предрасположенность к некоторым болезням:

— Мы знаем, например, что у больных шизофренией много рибосомных генов. А у детей с ранним аутизмом или у больных ревматоидным артритом, наоборот, мало. По этому показателю можно судить о склонности к различным заболеваниям и даже особенностях характера — например, стрессоустойчивости.

Наталья Ляпунова даже предлагает указывать количество рибосомных генов в паспорте человека. Это поможет, например, судить о его потенциальной стрессоустойчивости при приеме на работу или о противопоказаниях при обращении за медицинской помощью.

Заместитель генерального директора по медицине международного медицинского кластера «Сколково» Влада Сайфетдинова считает это исследование весьма актуальным — впрочем, как и все научные изыскания в сфере изучения взаимосвязей между генетическими факторами и долголетием.

— Это целая научная индустрия в мировом масштабе, которая активно развивается последние полтора десятка лет и в рамках которой уже достигнуты первые впечатляющие результаты. То, что продолжительность жизни человека определяется на 20–40% генетическими факторами, это уже доказанный факт, опираясь на который генетики понемногу подбираются не просто к выводам, а к разработке конкретных лекарств, позволяющих значительно увеличить срок жизни человека.

По мнению Влады Сайфетдиновой, если выводы ученых МГНЦ подтвердятся дальнейшими исследованиями, это может открыть дорогу новому направлению в генной терапии.