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Российские ученые нашли гены долголетия

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Фото: Depositphotos
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Ученые обнаружили связь числа копий рибосомных генов с долголетием. Сотрудники ФГБНУ «Медико-генетический научный центр» (МГНЦ) провели исследование, в ходе которого проанализировали эти гены у большой группы людей различного возраста и пола.

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Геном человека содержит в том числе рибосомные гены, несущие код производителей белка — рибосом. В научно-популярной литературе их называют «генами домашнего хозяйства», ввиду их необходимости для поддержания всех важнейших функций организма. Количество копий рибосомных генов в клетках человека остается неизменным в течение всей жизни и определяется в пределах от 200 до 700.

После анализа вариабельности числа копий рибосомных генов в геномах больших групп людей выяснилось, что в группе доживающих до возраста средней продолжительности жизни и выше (72–91 год) россиян интервал варьирования числа копий рибосомных генов в геноме колеблется в пределах 270–540.

Ученые предположили существование определенного интервала значений показателя, при котором человек может стать долгожителем. Однако окончательные выводы можно будет делать после исследований с использованием образцов ДНК, отбираемых на протяжении долгого жизненного периода одних и тех же людей.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Ученые обнаружили гены долголетия

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