Идею обязать работодателей оплачивать фитнес поддержал Минздрав

Министерство здравоохранения России позитивно оценило инициативу возложить на крупные компании обязанность оплачивать занятия спортом своих сотрудников. При этом замминистра Олег Салагай отметил, что ведомству еще нужно проанализировать экономическую обоснованность такой меры.

«Занятия физкультурой и спортом являются доказанным элементов профилактики неинфекционных заболеваний. Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее 8 ноября стало известно, что депутат Госдумы Дмитрий Свищев направил в Минздрав запрос, в котором предложил министру Веронике Скворцовой обязать крупные компании оплачивать работникам фитнес.

Подобная идея уже несколько лет обсуждается в парламенте. Еще в октябре 2014 года зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов предлагал возложить на работодателей и федеральный бюджет обязательство частично компенсировать работникам занятия спортом.

Президент России Владимир Путин 16 ноября на совещании в Санкт-Петербурге заявил, что здоровье нации — важнейшая задача государства, без решения которой невозможно заниматься проблемами экономики и образования.