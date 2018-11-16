Путин назвал важнейшую задачу государства

Президент России Владимир Путин 16 ноября на совещании в Санкт-Петербурге заявил, что здоровье нации — важнейшая задача государства, без решения которой невозможно заниматься проблемами экономики и образования.

В частности, президент отметил, что власти обязаны дать гражданам возможность жить полной жизнью и чувствовать себя здоровыми.

«Это одна из важнейших задач государства любого, а нашего тем более, я с этого начал сегодня. Мы ставим перед собой задачу решать массу проблем, но одна из главнейших — это здоровье нации. Если этого не будет, то не будет ничего другого, ничего не будет: ни экономики не будет, ни образования — ничего не будет. Поэтому это чрезвычайно важная вещь», — цитирует Путина «Интерфакс».

Ранее на этом же совещании глава Минздрава России Вероника Скворцова выступила с идеей создания общефедерального перечня жизненно важных лекарств, а также единого реестра граждан, которые имеют право получать лекарства на льготных условиях.