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Путин назвал важнейшую задачу государства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин 16 ноября на совещании в Санкт-Петербурге заявил, что здоровье нации — важнейшая задача государства, без решения которой невозможно заниматься проблемами экономики и образования.

В частности, президент отметил, что власти обязаны дать гражданам возможность жить полной жизнью и чувствовать себя здоровыми. 

«Это одна из важнейших задач государства любого, а нашего тем более, я с этого начал сегодня. Мы ставим перед собой задачу решать массу проблем, но одна из главнейших — это здоровье нации. Если этого не будет, то не будет ничего другого, ничего не будет: ни экономики не будет, ни образования — ничего не будет. Поэтому это чрезвычайно важная вещь», — цитирует Путина «Интерфакс».

Ранее на этом же совещании глава Минздрава России Вероника Скворцова выступила с идеей создания общефедерального перечня жизненно важных лекарств, а также единого реестра граждан, которые имеют право получать лекарства на льготных условиях.

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