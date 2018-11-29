Скворцова прокомментировала статистику ВОЗ по заболеваемости ВИЧ в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) использует усредненные коэффициенты при подсчете заболевших вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), в России же об инфицированных известно поименно, ведется регистр. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в четверг, 29 ноября.

«Мы знаем, сколько у нас было новых случаев — их было 85 802 человека, а не 104 тыс., которые досчитываются с учетом использования усредненных коэффициентов, которые существуют в Африке, в Южной Америке, в Европе и в других странах», — цитирует министра ТАСС.

Скворцова отметила, что в России ведется самый подробный регистр ВИЧ-инфицированных. Сейчас в нем числятся 714 067 россиян. Она добавила, что отечественную статистику подтвердил глава Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД ЮНЭЙДС в Восточной Европе и Центральной Азии Виней Патрик Салдана.

В совместном документе Минздрава и Роспотребнадзора говорится, что охват населения в России достигает 30%. Отмечается, что он включает не только людей из групп риска. «При этом, по данным Европейского бюро ВОЗ и ECDC, охват населения Европы тестированием на ВИЧ не превышает 10%», — говорится в комментарии.

Сообщается также, что при пересчете заболеваемости в европейских странах с таким же уровнем охвата данные России будут ниже зарубежных.

«Во Франции в год тестируют на ВИЧ чуть более 5,6 млн. человек, в Бельгии — чуть более 710 тыс. человек, в Польше — 430 тыс. человек, а в Венгрии всего не более 92 тыс. человек, аналогичная ситуация в Республике Молдова, Украине и ряде других европейских стран. В России это не менее 34 млн человек ежегодно с тенденцией к увеличению», — добавили в ведомствах.

Ранее 29 ноября Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейское региональное бюро ВОЗ представили совместный доклад. Согласно ему, Россия находится на первом месте по числу новых случаев заболевания ВИЧ (71,1 случай инфицирования на 100 тыс. населения).