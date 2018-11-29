Россия стала лидером в Европе по темпам распространения ВИЧ

По данным за 2017 год Россия стала первой страной в Европе по числу новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Это следует из совместного доклада Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сказано в опубликованном на сайте ECDC документе, в России зафиксирован 71,1 случай инфицирования ВИЧ на 100 тыс. населения. На втором месте разместилась Украина, в которой на 100 тыс. человек пришлось 37 случаев заражения. Третье место заняла Республика Беларусь с 26,1 случаем на 100 тыс. человек.

Самая благоприятная обстановка сложилась в Боснии и Герцеговине (0,3 случая), Словакии (1,3) и Словении (1,9).

Как указывают исследователи, основные пути передачи смертельной инфекции — это гетеросексуальные контакты (59%), инъекция наркотиков (37%), половые контакты между мужчинами (3%) и передача от матери ребенку во время родов (0,5%).

Всего за 2017 год на континенте было выявлено 159,4 тыс. новых случаев инфицирования ВИЧ. При этом 82% из них приходятся на Восточную Европу.

28 ноября стало известно, что у россиян нашли устойчивый к ВИЧ ген. По данным ученых из медицинской компании Genotek, в ДНК некоторых россиян есть особая мутация гена CCR5, которая практически гарантированно ограждает их от заражения ВИЧ.

Ранее в октябре сообщалось, что российские ученые создали неуязвимые для ВИЧ эмбрионы. Такие эмбрионы позволят обезопасить ребенка ВИЧ-инфицированной матери. Этот опыт был первым в стране по модифицированию человеческих эмбрионов с помощью генной терапии.