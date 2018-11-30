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В России выявлено свыше 12 тыс. ВИЧ-положительных детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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В настоящее время в России выявлено свыше 12 тыс. ВИЧ-положительных детей. Об этом «Известиям» рассказал завотделением Московского областного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Евгений Смирнов.

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Люди мало знают об этой болезни, в связи с этим родственники инфицированных стараются не афишировать диагноз, боясь осуждения и дискриминации детей. Согласно исследованию благотворительного фонда «Дети плюс», с подобным сталкивались 55% родителей.

При этом современный уровень медицины позволяет людям с ВИЧ прожить долгую и счастливую жизнь. Медики также подтверждают, что «положительные» дети безопасны для окружающих.

«Путь заражения ВИЧ — это кровь–кровь. То есть при инъекции и половом контакте, который тоже связан с кровью из-за микротрещин. Другие биологические жидкости содержат мало вируса, его недостаточно для заражения», — пояснил Евгений Смирнов, отметив, что не знает «ни одного случая бытового заражения от ребенка в России».

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

ВИЧ нашего общества: почему инфицированных боятся даже медики

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