Таблеток побольше: пациенты с ВИЧ получат терапию при смене региона

ВИЧ-инфицированные, которые планируют переехать в другой регион страны, смогут получить по месту прописки полугодовой запас лекарств. Такую меру разработал Минздрав. Таким образом ведомство намерено решить многолетнюю проблему уезжающих на заработки, но не имеющих возможность получить там регистрацию. В СПИД-центрах по прежнему месту жительства им почти всегда отказывали в выдаче терапии на срок более трех месяцев, а в помощь по новому месту не могли оказывать. Нововведение также снизит нагрузку на врачей, отмечают общественники.

Пациенты с ВИЧ-инфекцией имеют право получать антиретровирусную терапию (АРВТ) за счёт государства. Для этого им нужно обратиться в СПИД-центр, где они наблюдаются на диспансерном учете. Но если пациент уехал в другой регион, в «чужом» СПИД-центре помощи он, по нынешним правилам, не находит до тех пор, пока не получит в новом месте регистрацию. Многие переселившиеся обходятся без нее и лишаются лекарств. Жалобы от таких пациентов регулярно поступают на сайт «Перебои.ру» (где собирают информацию об отсутствии жизненно важных медикаментов).

«Чтобы получать терапию, мне необходима временная регистрация. К сожалению, нет такой возможности. Лекарств осталось на пару недель», — пишет на сайте переехавшая в Новороссийск из Тимашевска Олеся.

«Меня перевели по работе из Екатеринбурга в Москву, здесь я не могу встать на учет и получать лечение в полном объеме», — сообщает другой пациент с ВИЧ Дмитрий.

В Минздраве разработали норму, по которой СПИД-центры получат право выдавать таблетки на полгода вперед. Соответствующие поправки предлагают внести в положение правительства об обеспечении лекарствами больных с ВИЧ.

В Минздраве пояснили, что при поездке за границу «правило шести месяцев» работать не будет.

Острее всего проблема с отсутствием лекарств у иногородних в Москве, отметил директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский. В прошлом году в столице было выявлено 50 тыс. иногородних с диагнозом ВИЧ, рассказал специалист.

Регионы формируют заявки на закупку лекарств, учитывая тех инфицированных, которые включены в региональный регистр, плюс ожидаемый прирост новых случаев, рассказал руководитель отдела мониторинга Коалиции по готовности к лечению Алексей Михайлов. На лечение иногородних пациентов просто не хватает финансирования.

— Выдача АРВ-препаратов на шесть месяцев может быть обоснована тем, что пациенты сдают анализы раз в полгода. За обычной же дозой лекарств они, как правило, обращаются раз в месяц или даже два месяца, — говорит Алексей Михайлов.

Выходит, что новыми правилами смогут воспользоваться и просто пациенты из глубинки, которым реже придется обращаться в единственный СПИД-центр региона, да и все, кто стремится посещать врача как можно реже. Нагрузка на врачей при этом снизится в 3–6 раз.

Как ранее писали «Известия», в Минздраве намерены не допустить перебоев с поставками антиретровирусных препаратов. С этой целью в 2018 году было увеличено финансирование на борьбу с ВИЧ из федерального бюджета на 20%, до 21 млрд рублей.