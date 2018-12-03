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Скворцова рассказала о высоких показателях по раннему выявлению ВИЧ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России удалось добиться раннего выявления ВИЧ у 73% инфицированных взрослых и у 80% детей. Об этом «Известиям» рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По словам главы Минздрава, во всех регионах страны утверждены и реализуются планы действий по расширению охвата населения скринингом на ВИЧ-инфекцию.

«Такие меры позволили повысить выявляемость ВИЧ-инфекции на ранних стадиях. 73% новых случаев ВИЧ-инфекции у взрослого населения и 80% у детей определяются на ранних стадиях», — заявила Скворцова.

Она также рассказала о планах Минздрава, среди которых — рост качества скрининга населения на ВИЧ-инфекцию, дальнейшее повышение доступности антиретровирусной терапии и установление контроля над распространением ВИЧ-инфекции в стране.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Все должны знать свой ВИЧ-статус»

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