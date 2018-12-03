«Все должны знать свой ВИЧ-статус»

В Москве завершился Всероссийский форум по профилактике и лечению ВИЧ. О его итогах, нынешней ситуации с распространением инфекции и о том, как удалось добиться раннего выявления ВИЧ у 73% инфицированных взрослых и 80% детей, в интервью «Известиям» рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

— Каковы результаты форума и что изменится после него в лечении и профилактике ВИЧ?

— Всероссийский форум для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа мы проводим уже в четвертый раз. И это прекрасная возможность подвести предварительные итоги проделанной работы, обсудить проблемы и найти решения поставленных задач.

На форуме российские специалисты обменялись опытом с иностранными коллегами, обсудили итоги выполнения региональных программ по противодействию распространению ВИЧ-инфекции, а также — профилактику в группах риска с привлечением некоммерческих организаций.

В рамках форума прошел координационный совет по вопросам ВИЧ/СПИДа, на котором были рассмотрены и доработаны методические рекомендации по профилактике ВИЧ, которые подготовили НКО.

— Как будут использованы рекомендации общественников?

— Возможно, при создании межведомственных региональных программ по профилактике ВИЧ/СПИДа. Также мы пришли к выводу, что стоит дополнительно проанализировать международный опыт по включению в профилактические программы ряд препаратов, которые препятствуют заражению ВИЧ. Ну и решить, возможно ли их использование в России.

— С какой страной можно сравнить Россию по уровню заболеваемости ВИЧ?

— Сравнивать Россию с какой-либо другой страной некорректно. Россия — один из лидеров по охвату населения обследованием на ВИЧ-инфекцию. В 2017 году тест на ВИЧ сдали около 34 млн человек, это 23% населения. Только за десять месяцев нынешнего года тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли 30 млн человек. Это один из самых высоких показателей по охвату тестированием на ВИЧ-инфекцию в мире.

ВИЧ Анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

— Как ведомство отслеживает число больных, живущих с ВИЧ, и сколько людей, по оценкам Минздрава, являются носителями ВИЧ-инфекции, но еще не знают об этом?

— Согласно оценочным данным по распространению ВИЧ-инфекции в России (они подготовлены с использованием международных методик, рекомендованных для объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу), число лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в 2017 году составило 998 525 человек, из них 81% знает свой ВИЧ-статус.

Еще мы внедрили федеральный регистр ВИЧ-инфицированных. Он позволяет нам формировать объективную картину и понимать, сколько выявлено человек с ВИЧ-инфекцией и сколько находится под диспансерным наблюдением и принимает антиретровирусную терапию (АРВ-терапию).

— Помимо лечения ВИЧ-инфицированных важна и профилактика. Что делает Минздрав, чтобы остановить распространение инфекции?

— Чем выше информированность людей, там быстрее мы избавляемся от стереотипов, а в обществе снижается дискриминация ВИЧ-инфицированных. Для этого уже третий год подряд Минздрав проводит федеральные акции в рамках масштабных коммуникационных кампаний.

В этом году акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стала еще масштабнее. Хочу назвать лишь несколько цифр: она охватила 30 регионов, 120 населенных пунктов. За пять месяцев пройдено 56 тыс. км дорог, почти 45 тыс. граждан бесплатно и анонимно узнали свой ВИЧ-статус и получили консультацию.

Во время «Экспедиции» мы провели семь образовательных семинаров для специалистов первичного звена здравоохранения. В следующем году мы планируем продолжить такие мероприятия.

У нас большая страна, каждый регион со своей спецификой, основная часть маршрута — это субъекты со сложной эпидемической ситуацией. Несмотря на всю ежедневную работу, остается когорта людей, которая в обычной жизни не мотивирована к прохождению тестирования. А наша задача достучаться до каждого, ведь все должны знать свой ВИЧ-статус, понимать, как защитить себя от вируса и что делать, если тест на ВИЧ оказался положительным.

— В каких регионах страны наиболее тяжелая и наиболее благополучная ситуация с заболеваемостью ВИЧ?

— Конечно, надо понимать, что распространенность ВИЧ-инфекции на территории страны различна в зависимости от субъекта. Основное бремя ВИЧ-инфекции приходится на 25 регионов России. Это в основном Сибирский, Уральский, Северо-Западный, Приволжский федеральные округа. Я не буду озвучивать полный список, скажу лишь, что к таким регионам можно отнести Свердловскую, Самарскую, Кемеровскую, Ульяновскую, Иркутскую области.

Что касается регионов России, которые наименее поражены ВИЧ-инфекцией, то среди них можно выделить Архангельскую, Кировскую области, Кабардино-Балкарию, Чечню, Ставропольский край, Республику Саха (Якутию).

В каждом регионе у нас утверждены «дорожные карты» по расширению охвата населения скринингом на ВИЧ-инфекцию и оптимизирована его структура с ориентацией на ключевые группы и с учетом эпидемиологической ситуации. Такие меры позволили повысить выявляемость ВИЧ-инфекции на ранних стадиях. 73% новых случаев ВИЧ-инфекции у взрослого населения и 80% у детей определяются на ранних стадиях.

ВИЧ Медицинский работник производит экспресс-анализ крови в мобильном пункте Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— Какие пути заражения ВИЧ наиболее распространены в России?

— По данным Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в 2017 году преобладал половой путь передачи инфекции — 53,5%, парентеральным путем заразились 43,6% больных.

Нам практически удалось остановить вертикальную передачу ВИЧ (от матери к ребенку. — «Известия»). За последние 10 лет этот показатель сократился в 3,5 раза и достиг исторического минимума — 1,7%. И это с учетом того, что количество родов увеличилось в два раза.

— Какая помощь оказывается ВИЧ-инфицированным в России?

— Обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией находятся в зоне особого внимания Минздрава России. Важнейший вклад в противодействие распространению вируса иммунодефицита вносит АРВ-терапия, так как современная эффективная терапия сводит к минимуму риск дальнейшего распространения инфекции.

Кроме того, мы ежегодно расширяем перечень ЖНВЛП, в том числе в части антиретровирусных лекарственных препаратов.

В результате централизации закупок таких препаратов обеспечено снижение средней стоимости лечения одного пациента более чем в два раза. Полученная экономия бюджетных средств позволила увеличить в конце 2017 года охват лечением ВИЧ-инфицированных, состоящих под диспансерным наблюдением, до 50% без привлечения дополнительных средств. Прирост числа пациентов, получающих антиретровирусную терапию, составил 60 тыс. человек. При этом в настоящее время охват терапией составляет 56,5%, а в каждом третьем регионе — уже превысил 60%.

— Появляются новые лекарства против ВИЧ. А меняется ли схема лечения таких пациентов?

— В 2017 году профессиональное сообщество пересмотрело клинические рекомендации по вопросам профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у взрослых и детей. Они обеспечивают использование самых современных схем терапии, рекомендованных ВОЗ. На основе клинических рекомендаций Минздрав России утвердил семь стандартов оказания медицинской помощи при ВИЧ-инфекции.

Необходимо сказать, что повысилась эффективность лечения больных. Снижение вирусной нагрузки до неопределяемого уровня наблюдалось у 72% получающих АРВ-терапию.

Вич Аптечка анти-ВИЧ в Центре крови Федерального медико-биологического агентства Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

— Каковы шансы у пациентов с запущенной стадией болезни?

— В сентябре этого года в Национальном медицинском центре фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России мы открыли инфекционное отделение для лечения больных ВИЧ-инфекцией. Это отделение спасает жизни пациентам в случаях поздней диагностики и внедряет новые методы лечения. В отделении уже пролечено 200 человек.

— Многие пациенты с ВИЧ умирают от туберкулеза. Как можно решить эту проблему?

— Туберкулез является ведущей причиной смерти лиц, живущих с ВИЧ. Поэтому Минздрав России уделяет особое внимание профилактике туберкулеза среди таких пациентов

Более 90% ВИЧ-инфицированных пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением, ежегодно обследуются на туберкулез. А 92% пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ проведена химиопрофилактика туберкулеза. Профилактические медицинские осмотры в целях выявления туберкулеза включены и во все новые стандарты оказания медицинской помощи взрослому населению при ВИЧ-инфекции.

— По данным НКО, работающих с группами риска (наркоманы, проститутки и другие), антиретровирусную терапию получают лишь 5% ВИЧ-положительных. Хотя заболеваемость в этих группах в десять раз превышает заболеваемость в общей популяции. Каковы данные по этим группам у Минздрава?

— Повторюсь, по данным статистического наблюдения и федерального регистра, охват антиретровирусной терапией составил 56,5% лиц, живущих с ВИЧ, в число которых входят и представители групп риска.

Мы разделяем озабоченность НКО — действительно, сложно организовать профилактическую работу в уязвимых группах, куда в первую очередь входят потребители инъекционных наркотиков. Но именно НКО являются связующим звеном между системой здравоохранения и этими группами населения. НКО способны выстроить доверительные отношения, уговорить людей пройти тестирование, а в случае подтверждения ВИЧ-инфекции — убедить в необходимости лечения. Мы благодарны тем НКО, которые уже не первый год вносят свой вклад в эту работу.

— Что не позволяет остановить распространение ВИЧ как в мире в целом, так и в России в частности?

— В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН приняла политическую декларацию по ВИЧ/СПИДу. В ней поставлена цель — прекратить эпидемию СПИДа к 2030 году. Добиться таких результатов возможно только при последовательной реализации комплекса мероприятий, в том числе при стабильном финансировании.

В России используется комплексный подход к решению проблемы ВИЧ/СПИДа на межведомственной и межсекторальной основе. Ею занимаются 21 федеральный орган исполнительной власти, все 85 субъектов Российской Федерации, социально ориентированные некоммерческие организации, Федерация независимых профсоюзов, Российский союз промышленников и предпринимателей, бизнес-сообщество. На уровне регионов также реализуется межсекторальный подход.

Что касается финансирования, то необходимо отметить, что в России мероприятия по борьбе с ВИЧ-инфекцией осуществляются за счет внутренних ресурсов — средств федерального бюджета и бюджетов субъектов.

— Необходимы ли какие-то изменения в законодательстве для более успешной борьбы с этим заболеванием? Планирует ли Минздрав законодательные инициативы в этой области?

— Мы приняли Государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ-инфекции на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Так вот одним из направлений реализации этой стратегии является совершенствование нормативно-правового регулирования.

Так, актуализированы порядки оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям с ВИЧ-инфекцией, утверждены стандарты оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека.

В планах — актуализация порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, вызываемом ВИЧ-инфекцией, который был утвержден приказом Минздрава России еще в 2012 году.

вич В лаборатории центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Что в ближайшее время планирует сделать Минздрав, чтобы остановить распространение ВИЧ-инфекции?

— В ближайших планах — повышение качества скрининга населения на ВИЧ-инфекцию, дальнейшее повышение доступности антиретровирусной терапии, формирование приверженности к ней и повышение ее эффективности, внедрение программы мониторинга резистентности вируса иммунодефицита человека и многое другое.

Еще раз хочу подчеркнуть: для того чтобы добиться коренного перелома в борьбе с ВИЧ-инфекцией, необходимы, безусловно, новые подходы как на федеральном, так и на региональном уровне, совместная работа правительственных структур, общественных и профессиональных организаций.

Несмотря на всю сложность и социальную обусловленность проблемы ВИЧ-инфекции, в наших силах добиться контроля над ее распространением.