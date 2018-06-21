Суд позволил ВИЧ-инфицированным россиянам усыновлять детей

Конституционный суд РФ назвал противоречием Конституции невозможность заболевшим ВИЧ или гепатитом С россиянам усыновить ребенка, который уже в силу семейных обстоятельств живет с ними. Соответствующее постановление опубликовано на сайте госоргана.

Таким образом, положение Семейного кодекса России о запрете усыновлять или брать под опеку детей людям с ВИЧ-инфекцией или гепатитом С признано незаконным, пишет НСН.

Это решение суд принял в ходе рассмотрения жалобы семейной пары из Подмосковья. Жена была инфицирована вирусом иммунодефицита человека в больнице. Чтобы избежать заражения, сестра заявительницы с помощью искусственного оплодотворения родила им с мужем ребенка, но суды из-за ВИЧ-инфекции у женщины отказывали ей в праве на усыновление, сообщает телеканал «360».

Пара вместе с 2010 года, женщину заразили ВИЧ в 2012-м, и с тех пор не заразился ни муж, ни уже живущий с ними 2,5 года ребенок, поскольку данное заболевание не передается бытовым путем. Супруги также обращают внимание на высокую эффективность современной терапии.

В Конституционном суде пришли к выводу, что действующие нормы Семейного кодекса не учитывают конкретные жизненные обстоятельства, включая те, когда ребенок уже живет в семье, желающей усыновить его. Вместе с тем КС признал обоснованность осторожного подхода к данному вопросу при наличии ВИЧ-инфекции у усыновителя.

В конце мая академик РАН Вадим Покровский назвал основную причину заражения ВИЧ в России. Он рассказал, что в 2017 году гетеросексуальный половой контакт чаще всего приводил к заражению (53,5% новых случаев), а употребление наркотиков утратило лидирующую позицию (43,6%). На гомосексуальные контакты пришлось всего 2% от новых случаев. По данным специалиста, каждый сороковой житель России инфицирован ВИЧ.