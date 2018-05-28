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В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение родителям умершего от ВИЧ ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудники следственного управления по Петербургу предъявили обвинение приемным родителям больного ВИЧ ребенка по ч. 1 ст. 109, ст. 125 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности» и «Оставление в опасности»). По данным СК РФ, они не проводили должного лечения, в результате чего девочка скончалась. 

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«Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. В ближайшее время заключение будет передано в прокуратуру для утверждения... Из материалов следует, что ребенок скончался от тяжелого иммунодефицита из-за отказа ее приемных родителей от своевременного лечения», — заявили в пресс-службе.

Как сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о священнике и его супруге, чья дочь скончалась летом прошлого года.

Согласно материалам следствия, 53-летний житель Санкт-Петербурга и его супруга (55 лет) удочерили 4-летнюю девочку весной 2011 года. Ребенок с рождения состоял на учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, и родители достоверно знали об этом. Спустя пять лет после удочерения девочке поставили диагноз «ВИЧ-инфекция», после чего она регулярно наблюдалась у врачей. В 2013 году медики заявили о необходимости провести ребенку антиретровирусную терапию, но приемные родители отказались от обследования, а спустя год после того, как заболевание стало прогрессировать, врачи приняли решение начать терапию в условиях больницы, правда, отца для дачи разрешения пришлось долго уговаривать.

По данным следствия, в 2015 году у ребенка началась пневмония, девочка была госпитализирована. Как считает следствие, мать ребенка не предупредила врачей о наличии заболевания. Уже через месяц обвиняемая отказалась от лечения дочери, семья в дальнейшем не хотела предоставлять медикам ребенка для проведения дальнейшего обследования, в результате чего в августе 2017 года девочка скончалась от тяжелого иммунодефицита и других заболеваний. Как сообщил источник, это явилось результатом отказа приемных родителей от лечения.

Ранее академик РАН назвал основную причину заражения ВИЧ в России.

В мае 2017 года стало известно о новом стандарте Минздрава России по лечению ВИЧ-положительных граждан. Согласно ему, ВИЧ-инфицированных направят в специальные школы, в течение года они должны будут посетить 10 занятий, на которых им расскажут о том, почему важно не пропускать лечение, как жить, помогут психологически и научат мерам предосторожности.

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