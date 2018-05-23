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Академик РАН назвал основную причину заражения ВИЧ в России

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Гетеросексуальный половой контакт вышел на первое место среди способов заражения ВИЧ-инфекцией в России, тогда как употребление наркотиков утратило лидирующую позицию. Такими данными поделился руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

«Половой способ передачи становится доминирующим. Это гетеросексуальные контакты. 53,5% новых случаев зараженных отрицают употребление наркотиков и гомосексуальность», — отметил академик РАН во время выступления на пресс-конференции, приуроченной к Дню памяти умерших от ВИЧ/СПИД.

ВИЧ-инфицированных научат лечиться
Им предложат посещать специальные школы 10 раз в год

Согласно представленным данным, которые публикует «РИА Новости» 23 мая, сегодня каждый сороковой житель России инфицирован ВИЧ.

«2,5% населения уже инфицировано ВИЧ, то есть каждый сороковой. 3,3% мужчин в возрасте от 35 до 39 лет живут с ВИЧ-инфекцией, то есть каждый тридцатый», — прокомментировал ситуацию Покровский. Именно отсюда, по его мнению, и исходит риск заражения женщин.

43,6% инфицированных россиян заразились при совместном употреблении наркотиков в 2017 году, тогда как гомосексуальные контакты дали всего 2% от новых случаев. Помимо этого, по словам Покровского, выявлено 273 случая заражения детей от инфицированных матерей. Было также выявлено несколько случаев предполагаемого заражения ВИЧ во время оказания медицинской помощи.

Ранее в мае стало известно о новом стандарте Минздрава России по лечению ВИЧ-положительных граждан. Согласно ему, ВИЧ-инфицированных направят в специальные школы, в течение года они должны будут посетить 10 занятий, на которых им расскажут о том, почему важно не пропускать лечение, как жить, помогут психологически и научат мерам осторожности.

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