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В МВД назвали число преступлений по статье о заражении венерической болезнью

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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15 преступлений, которые предусмотрены статьей 121 Уголовного кодекса России «Заражение венерической болезнью», зарегистрировано в 2017 году. Об этом RT сообщили в Министерстве внутренних дел России, отметив, что по сравнению с 2012 годом число таких правонарушений возросло — тогда их было выявлено 11.

Как отметили в МВД, в 2017 году было расследовано пять преступлений по данной статье, тогда как в 2012 — семь.

Человеку, знавшему о наличии у него венерического заболевания, но не сообщившего об этом своему партнеру, грозит лишение свободы на два года либо штраф в размере 300 тыс. рублей. Число же преступлений по статье «Заражение ВИЧ-инфекцией», как отметили в МВД России, возросло на 75 процентов.

18 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о снижении темпа прироста заболеваемости ВИЧ в РФ в шесть раз за пять лет. 

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