Положительное заключение

Число преступлений по статье «Заражение ВИЧ-инфекцией» за минувший год возросло на 75%. Такие данные привели 22 мая в МВД. В Минздраве в целом фиксируют снижение темпа заболеваемости ВИЧ, однако говорить о своем диагнозе открыто до сих решаются немногие. Почему россиян стали чаще привлекать к уголовной ответственности за заражение партнеров и с какими трудностями сталкивается человек, решивший начать тяжбу с бывшим возлюбленным — разбирался портал iz.ru.

Число ВИЧ-инфицированных в России остается стабильно высоким. В стране живет свыше 950 тыс. носителей вируса иммунодефицита человека — чуть меньше процента от общей численности населения. И это только зарегистрированные случаи. Если раньше основным способом передачи вируса считалось повторное использование игл, то теперь на первое место вышли гетеросексуальные контакты. Причем речь идет вовсе не о людях, ведущих беспорядочную половую жизнь: группа риска значительно расширилась.

«Половой способ передачи становится доминирующим. Это гетеросексуальные контакты. 53,5% новых случаев зараженных отрицают употребление наркотиков и гомосексуальность», — отметил сообщил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

Как следствие, распространение инфекции через гетеросексуальные половые контакты ведет к увеличению числа детей, рожденных с диагнозом ВИЧ. За последние годы существенно вырос охват тестирования: ежегодно анализы сдают свыше 25 миллионов человек. В Роспотребнадзоре отмечают, что в минувшем году темп прироста новых заболевших снизился на два процента. «Охват обследованиями ВИЧ также вырос с 2012 года в 1,3 раза», — уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила снижение заражения ВИЧ среди подростков и молодежи.

Страшно сказать

Тем не менее, в 2017 году заболеваемость ВИЧ в России достигла максимума в нынешнем десятилетии. На фоне неутешительной статистики растет и число уголовных дел по статье 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией». Узнав о диагнозе, многие россияне стремятся наказать бывшего партнера, наградившего их неизлечимой болезнью. По закону носитель инфекции обязан предупредить нового партнера о том, что он является носителем вируса. За сокрытие этой информации следует уголовная ответственность. Наказание за подобное деяние составляет до пяти лет лишения свободы.

Страх — первая естественная реакция людей, узнавших о своем диагнозе. Многие больные скрывают положительный ВИЧ статус даже от близких родственников: родителей или детей. Ведь ВИЧ — не та болячка, на которую можно пожаловаться в дружеской беседе. Вполне вероятно, что ВИЧ-инфицированные есть среди ваших знакомых, коллег или соседей, но вы даже не догадываетесь об этом.

Эксперты фонда UNAIDS уверены, что число ВИЧ-положительных в России значительно выше официальной статистики, однако подавляющее большинство носителей вируса никогда не сдавали анализы и не знают о своем диагнозе.

«Рост числа уголовных дел — это предсказуемая ситуация, почва для которой создалась в России уже давно, — считает координатор проектов некоммерческого партнерства «Е.В.А.» Мария Годлевская. — Люди перекладывают ответственность за сохранение своего здоровья на половых партнеров, а это статья лишний раз дискредитирует людей, живущих с ВИЧ».

Специалист центра, оказывающего помощь людям с диагнозом ВИЧ, видит взаимосвязь между повышением числа тестирующихся и появлением новых уголовных дел.

вич Фото: ТАСС/Егор Алеев

«Неинформированные граждане страдают, боятся и мстят вместо того, чтобы принимать свой диагноз, обращаться за медицинской помощью и жить полноценной жизнью дальше. Очень многие на этапе принятия диагноза в стадии гнева ищут виноватых и таким образом пытаются переложить ответственность за свое здоровье на своих половых партнеров, которые могли быть даже не в курсе наличия у них инфекции», — подчеркивает Годлевская, которая не скрывает свой положительный статус.

Отрицал до последней

Специалисты сходятся во мнении, что случаи сознательного заражения большого числа людей в нашей стране — большая редкость. Впрочем, не так давно в 2016 году на скамье подсудимых оказался 26-летний житель Новосибирска Дмитрий Мартель. Его обвинили в том, что он скрывал свой статус от 37 половых партнерш, среди которых оказалась и несовершеннолетняя девочка. Своими сексуальными подвигами новосибирский рэпер похвастался в соцсетях, чем и привлек внимание правоохранительных органов. Анализы несовершеннолетней девушки подтвердили, что ее заразил Мартель.

Молодой человек причисляет себя к ВИЧ-диссидентам, которые отрицают существование болезни и называют вирус фальсификацией. Он решил массово совращать девушек, чтобы доказать свою правоту. Кроме того, в своем творчестве рэпер призывал слушателей не верить в существование ВИЧ. Новосибирские следователи предъявили Мартелю обвинение в совращении и намеренном заражении 14-летней девочки. Остальные партнерши рэпера не участвовали в судебном процессе.

мартель Дмитрий Мартель Фото: личная страница в vk.com

«О таких случаях стали сообщать. Еще лет пять назад люди очень боялись огласки, сейчас же стали обращаться в правоохранительные органы. С юридической точки зрения доказать причастность партнера к заражению не так уж и сложно. Сначала потерпевший определяет круг лиц, с которым у него были половые контакты, а дальше проводятся экспертизы. При этом совместные фотографии не являются обязательными для доказательства близости партнеров. Ими могут, например, служить показания свидетелей, которые знали о проживании лиц или совместном досуге», — пояснил адвокат Коллегии адвокатов города Москвы Шамиль Шихшаидов.

Источник портала iz.ru в правоохранительных органах рассказал о случаях задержания криминальных элементов, которые пытались манипулировать своим ВИЧ-статусом, чтобы избежать ареста. Некоторые из них носили с собой зараженную кровь в небольших емкостях, которую угрожали плеснуть оперативникам в глаза. Вероятность инфицирования в случае попадания на слизистую достаточно высока. Иные грозились прокусить руку, однако при контакте со слюной заражения не происходит.

С момента появления этой статьи в 1997 году было вынесено более 500 приговоров по всем четырем частям, рассказала порталу iz.ru председатель правления ассоциации «Е.В.А.» Наталья Сидоренко. Причем большая часть осужденных шли по части первой — постановление другого лица в опасность заражения, то есть пострадавший в итоге не был инфицирован вирусом иммунодефицита. По ее словам, правоохранительные органы зачастую присоединяют 122 статью о заражении ВИЧ-инфекцией к другим составам преступления. «Например, если человек с диагнозом совершил грабеж, ударил кого-то кулаком в зубы, ему пытаются присоединить 122 статью. Якобы он поставил в опасность заражения другого человека», — поясняет Сидоренко.

Они боятся сказать

Чтобы избежать перспектив уголовного преследования, некоторые пары доходят до абсурда — пишут расписки о том, что уведомлены о ВИЧ-статусе партнера перед тем, как вступить в интимную связь. В текущих условиях это один из немногих способов обезопасить себя от мести бывших сожителей или супругов.

«Некоторые люди живут с абсолютно открытым статусом, то есть не скрывают диагноз ни от кого, но на такое решится далеко не каждый. Чаще всего люди все же боятся рассказывать. Когда человек узнает о диагнозе, он пребывает в состоянии шока или даже отрицания. В этот момент ему подсовывают расписку о том, что он может стать уголовным преступником, если планирует строить с кем-то отношения», — добавляет Сидоренко.

Она рассказала о недавнем случае из практики: у девушки из детдома был диагностирован ВИЧ в 15 лет. Спустя два года она вступила в интимные отношения с 30-летним мужчиной, у которого работала уборщицей. В момент возникшей близости девушка предложила использовать презерватив, но постеснялась рассказать о своем диагнозе, мужчина отказался использовать средства контрацепции. Спустя время она рассказала выдуманную историю о своей подруге, у которой обнаружили инфекцию. Мужчина настоял на проведении анализов, которые подтвердили его отрицательный, а ее положительный статус. Несмотря на то, что партнер не был заражен, он подал заявление по части 1 статьи 122 УК РФ — «Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией».

«Я не встречала людей, которые хотели бы кого-то нарочно заразить. Чаще всего это происходит из-за того, что человек боится огласки, либо сам не знает о диагнозе. Такие случаи часто бывают после разрыва. Был такой случай: после разрыва парень написал начальнику своей бывшей девушки, что у нее ВИЧ. Она работала в ресторане, и ее тут же уволили. Еще до расставания парень был в курсе диагноза, он принимал терапию и сдавал анализы. Результат был отрицательный. Теперь он угрожает, что, если результат станет положительным, он пойдет в полицию», — поделилась Сидоренко.

Помимо уголовной статьи, существует еще и административная — за сокрытие источника заражения. Эпидемиологи всегда проводят расследование после выявления новых случаев заболевания, чтобы выяснить, от кого человек мог заразиться. Если же пациент не рассказывает, ему угрожают судом. Хотя на самом деле наказание по этой статье не столь суровое — штраф 500 рублей.

«Женщина из небольшого северного городка узнала о своем положительном ВИЧ-статусе. Она лесбиянка, город маленький, разумеется, свою ориентацию скрывает. Когда врач спросил у нее, со сколькими мужчинами у нее были половые контакты, та честно ответила, что ни с одним. Эпидемиолог обвинил ее во лжи, и на нее подали в суд. В итоге вынесли этот штраф. Можно было его опротестовать, но она решила, что проще его заплатить, чем раскрывать себя», — резюмировала председатель правления ассоциации «Е.В.А.»