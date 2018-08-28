Россия и Армения будут сотрудничать в сфере профилактики ВИЧ

Минздрав Армении будет сотрудничать с Роспотребнадзором в сфере профилактики ВИЧ. Для этого будет разработана трехлетняя программа. Об этом во вторник, 28 августа, заявил глава армянского минздрава Арсен Торосян на встрече с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Он отметил, что по возвращении в Армению проведет переговоры со специалистами центра по профилактике ВИЧ и СПИДа по поводу создания трехлетней программы.

Торосян подчеркнул, что осенью 2018 года планирует посетить российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб».

«В рамках этого визита мы можем, если договор уже будет готов, подписать соглашение по внедрению международных медико-санитарных правил», — приводит ТАСС слова министра.

В Роспотребнадзоре отметили, что в настоящий момент реализуется шесть проектов в рамках внедрения Международных медико-санитарных правил для борьбы с угрозами эпидемий опасных инфекций, а также противодействия ВИЧ/СПИД. В частности, они подразумевают помощь странам-партнерам.

В начале августа сообщалось, что правительство может разрешить пребывание ВИЧ-инфицированных иностранцев в России. В настоящий момент таким пациентам можно находиться в стране в случае, если в РФ у них есть близкие родственники.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего ВИЧ выявляют у мигрантов с Украины, из Узбекистана, Таджикистана и Молдавии. С 1987 по 2017 год в России было выявлено 32,4 тыс. инфицированных иностранцев, причем 45% случаев — за 2013–2017 годы.