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«Жирков настоящий профессионал, чему здесь удивляться»

Полузащитник сборной России Алексей Ионов — о прошедшем матче с Шотландией и партнерах по национальной команде
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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Сборная России выиграла в важнейшей встрече квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года против Шотландии. Команде Станислава Черчесова удалось одержать волевую победу на выезде (2:1). Таким образом, после первой половины отборочного турнира (пять туров) наши футболисты набрали 12 очков и идут на втором месте в группе, уступая только Бельгии (15 очков). От ближайшего преследователя в лице Казахстана у нас отрыв в пять очков, от шотландцев — в шесть.

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После успешной игры «Известия» пообщались с правым полузащитником сборной России Алексеем Ионовым. Любопытно, что 30-летний хавбек — единственный представитель «Ростова» в сборной России. Дончане на данный момент делят лидерство в РПЛ с «Зенитом» и «Краснодаром». Ионов поделился впечатлениями от победы над британцами, рассказал о личной мотивации и взаимопонимании с партнером по правому флангу защитником Марио Фернандесом.

— Какие впечатления остались от встречи с Шотландией?

— Эмоции самые положительные. Рады, что выиграли и решили задачу на этот матч. Все довольны. Но игра была очень тяжелой. Готовились к тому, что давление будет с первых минут. Соперник играл дома, и мы понимали, что шотландцев будут гнать вперед.

— Им достаточно быстро удалось реализовать стартовый натиск в забитый мяч...

— Да, они сумели забить быстрый гол. После пропущенного гола уже нам надо было включаться и что-то менять.

— Понимали, что шотландцы не смогут долго играть так активно?

— По прошествии определенного времени мы стали замечать, что у них кончаются силы. Они уже не выбегали так активно вперед. И инициатива переходила к нам.

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— Форвард Артем Дзюба здорово отыграл матч с Шотландией. Все знают о его мечте поиграть в Британии. У него была особая мотивация на этот матч?

— Это лучше у него самого спросить. Он молодец — забил гол, постоянно цеплялся за мячи, помогал впереди и сзади.

— А у вас был какой-то особый личный настрой на эту игру?

— У меня мотивация на каждый матч. Не могу выделять эту встречу как особенную. Нужно выходить на каждый матч с запредельной мотивацией, помогать команде и играть на определенном, высоком уровне.

— Юрию Жиркову уже 36 лет, а он выдал очень сильный матч. Вас не удивляет, что ему удается сохранять такую форму в серьезном возрасте?

— Юра — молодец, он настоящий профессионал. Чему здесь удивляться?

— Вы уже не первый матч играете на одном фланге вместе с Марио Фернандесом. Насколько комфортно с ним выступать?

— Конечно, мне нравится с ним играть. Марио чувствует момент, когда нужно отдать. Подсказывает при обороне, куда надо смещаться. Думаю, у нас с ним хорошее взаимопонимание на поле.

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