«Первые пять-семь минут игры с Шотландией задыхался»

В сборной России по футболу началась смена поколений. Этот сложный процесс идет достаточно плавно и, что удивительно, пока весьма безболезненно. Тренерскому штабу удается встраивать в коллектив молодых футболистов и продолжать давать результат. Одним из таких новичков, которые постепенно осваиваются в сборной, стал Дмитрий Баринов. 22-летний хавбек «Локомотива» показывает отличный прогресс в своем клубе и по праву вызывается в главную команду страны. Пока опорный полузащитник выходит в играх национальной сборной только на замену, но при нем команда еще ни разу не пропускала. После матча с Шотландией (2:1) Дмитрий Баринов пообщался с «Известиями» и рассказал о волевой победе, сложностях выхода на замену и грядущем матче с Казахстаном.

— Можно сказать, что сборная изменилась? Ведь даже с таким серьезным соперником, как Шотландия, мы играли с позиции силы...

— Мы относимся ко всем одинаково. Уважаем своих соперников. Ко всем серьезно готовимся, просматриваем их игры. А о том, что сборная поменялась — я бы так не сказал. Все ребята, которые участвовали в чемпионате мира, передают свой опыт другому поколению.

— Россия пропустила единственный гол после ошибки Гильерме. Казалось, что он в целом немного нервничал. Заметили у него какую-то нервозность перед матчем или в перерыве?

— Наверное, нервозность у всех присутствует. Что касается ошибок, то лучше спросить у него самого и у тренера вратарей сборной. Думаю, они всё разберут и сделают выводы.

— Россия проигрывала Шотландии. За счет чего удалось переломить ход матча?

— Мы приезжали в Шотландию только за победой. Изначально готовили себя к боевой игре. Хорошо, что так всё сложилось и удалось выиграть эту встречу.

— Вы вышли на замену, когда Россия уже вела в счете, но Шотландия начала очень сильно давить. Тяжело было входить в игру в этот момент?

— Входить в такую игру очень сложно. Первые пять–семь минут было очень тяжело — задыхался. Потом уже разбегался, и всё стало нормально. Самое главное, что мы выстояли, при этом имели шансы забить еще мяча два или больше.

— Россия идет на втором месте в своей группе, отрыв от Казахстана — пять очков. Это комфортное преимущество после после первой половины отбора?

— Надо обязательно выигрывать следующий матч против Казахстана. А затем спокойно готовиться к октябрьским матчам с Шотландией и Кипром.

— Если победим Казахстан, Россию можно называть одним из главных фаворитов группы?

— Мы будем подходить к каждому сопернику отдельно и брать свои очки. Перед нами стоит цель попасть на чемпионат Европы.

— Нет опасений, что после разгрома Казахстана в первом матче (5:0) во второй игре может быть определенная расслабленность?

— Нет. Мы с тренерским штабом разберем все их матчи, в том числе последнюю игру с Кипром. Выйдем на матч с максимальным зарядом и будем играть только на победу.