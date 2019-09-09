Евро к победе: у России хороший шанс поехать на континентальный турнир

Сборная России по футболу завершит сентябрьский сбор домашним матчем с Казахстаном в Калининграде. Если команде удастся победить в этой игре квалификации Евро-2020, то ее отрыв от ближайшего преследователя составит минимум шесть очков. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова плотно закрепятся на втором месте в группе и фактически решат задачу выхода в финальную часть чемпионата Европы.

Важно понимать, что в нашей квалификационной группе есть фаворит в лице сборной Бельгии, которая вообще не допускает осечек. Так что остальные команды борются за вторую строчку, которая также дает прямую путевку на Евро-2020. В пятницу Россия сыграла матч со своим главным конкурентом за эту позицию — Шотландией. Матч прошел на выезде и складывался совсем непросто. Наша сборная пропустила первой — в дебюте игры. Но по ходу встречи показала свой класс и добилась волевой победы над британцами. Теперь отрыв от них — шесть очков.

— Настраивались на то, что шотландцы будут давить с первых минут, — признался «Известиям» хавбек сборной России Дмитрий Баринов. — Тем более они играли дома при своих болельщиках. На теории рассматривали их подачи с флангов, которых в первые 20–25 минут было очень много. Потом мы взяли мяч под свой контроль и смогли наладить игру. Хорошо, что забили «гол в раздевалку» в первом тайме и в итоге добились важной победы.

В этот же день свой матч проводил еще один преследователь сборной России — Казахстан. Подопечные Михала Билека неожиданно допустили осечку во встрече с Кипром (1:1). Тем не менее они сумели сохранить третью строчку в группе. Перед очным матчем с казахами у России преимущество в пять очков над ближайшим преследователем.

— Мы не следим за тем, с какими результатами играют наши соперники по группе, — заявил «Известиям» полузащитник сборной России Алексей Ионов. — Смотрим только за собой. Следующий матч у нас как раз с Казахстаном, где нам нужно выигрывать и решать свои задачи.

Победа над Казахстаном позволит России довести отрыв от него до восьми баллов и, соответственно, получить преимущество при равенстве очков за счет выигрышей в личных противостояниях. Шотландцы же свой следующий матч проводят против Бельгии. Поэтому есть высокая вероятность, что отрыв в очках между британцами и россиянами увеличится. Если всё пойдет по этому сценарию, то у нашей национальной команды будет комфортное преимущество за четыре матча до конца квалификации. И упустить прямую путевку на Евро станет крайне сложно.

— Мы понимаем всю важность следующего матча с Казахстаном, — сказал «Известиям» защитник сборной России Федор Кудряшов. — Как сказал главный тренер после победы над Шотландией, прошедший матч ничего не будет значить, если мы не выиграем следующий.

Казахстан в нынешней квалификации уже совершал сенсации. Эта сборная обыгрывала дома Шотландию (3:0), но не смогла развить свой успех, крупно уступив России (0:4) и Бельгии (0:3). В команде сменили тренера. Место болгарина Станимира Стоилова занял чех Михал Билек. Но вышеупомянутая ничья с Кипром говорит о том, что это не особо помогло.

— Мне не совсем понятно, почему Казахстан сменил главного тренера, — отметил «Известиям» бывший полузащитник сборной России и экс-тренер казахстанского клуба «Иртыш» Дмитрий Кузнецов. — Наверное, были какие-то разногласия. Это достаточно специфическая страна, здесь могут убрать специалиста, даже если всё хорошо. Уровень у команды, конечно, слабый. Да, была победа над Шотландией. Но тут сошлось сразу несколько факторов: самый старт отбора, искусственное поле, да и сами британцы были не так сильны. С нашей командой Казахстан попробует сыграть в оборонительный футбол, но забрать хотя бы очко ему будет крайне тяжело.

Самое страшное, что может произойти с Россией, — недооценка соперника. Хотя в своих последних матчах сборная показывала высокий уровень и заряженность до последних минут. Забивала много Казахстану и Сан-Марино (9:0). Единственная натужная победа была над Кипром (1:0).

— Казахстан — достаточно крепкая команда, — отметил «Известиям» экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко. — Ее лидеры стабильно играют в еврокубках. Но понятно, что мы фавориты, тем более играя дома. Важное значение будет иметь первый гол. В предыдущей встрече с казахами нам удалось достаточно быстро открыть счет и играть стало гораздо легче. Если в этот раз не удастся забить в начале, то будет посложнее. Но в любом случае мы обязаны выигрывать.

Матч с Казахстаном пройдет в Калининграде. На игре ожидается аншлаг — за день до матча в кассах оставалась лишь тысяча билетов.